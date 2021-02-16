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В Украине нет роста антисемитизма — ОЕОУ

16 февраля 2021, 08:35

В организации отметили, что доля бытовых случаев антисемитизма не выросла.

Объединённая еврейская община Украины опубликовала отчёт "Антисемитизм в Украине — 2020".

В отчёте описаны 49 случаев антисемитизма в Украине за 2020 год, а также случаи, которые могли быть восприняты как антисемитизм, но таковыми не являлись.

Учитывая то, что общее количество случаев антисемитизма в 2020 году является незначительным, снижение их количества, в сравнении с 2019 годом, на 12% (-5) считается погрешностью.

Объединенная еврейская община Украины сделала вывод, что уровень антисемитизма в Украине остался без изменений.

В организации отметили, что доля бытовых случаев антисемитизма не выросла даже с учётом социальной напряженности в мире вокруг пандемии COVID-19 и ситуации вокруг паломничества брацлавских хасидов в Умань.

В то же время увеличилось количество проявлений антисемитизма в социальных сетях и произошло пять случаев физического насилия на почве антисемитизма: в Виннице, Мариуполе, два в Умани и еще один под Бердянском.

Читайте также"У меня еврейская кровь": Зеленский ответил на вопрос об антисемитизме в УкраинеОЕОУ сакцентировала внимание на улучшении действий правоохранительных органов, которые охотнее регистрируют уголовные правонарушения из случаев антисемитизма. Однако одновременно сохраняется тенденция с незаконным отказом в открытии уголовных производств и прекращением расследования без объективных причин.

Также в организации отметили, что в рамках евроинтеграционных процессов Украины требует принятия определения антисемитизма на основе того, что было предложено IHRA (Международный альянс в память Холокосте), которое признано исполнительными органами Европейского союза и одобрено уже в 29 странах мира. Однако, обязательно с учетом реалий современного украинского общества и неаутентичное, если этого требуют нормы украинского законодательства.

В ОЕОУ подчеркнули, что уже заручились письмами от 115 еврейских общин со всей территории Украины в поддержку принятия определения антисемитизма и готовы передать их в Верховную Раду Украины с началом законотворческого процесса.

Скачать отчет на украинском и английском языках можно на сайте организации.

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