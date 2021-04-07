Арестович раскрыл итоги экстренного заседания ТКГ по Донбассу

Арестович рассказал о переговорах по Донбассу / УНИАН

7 апреля на экстренном заседании Трехсторонней контактной группы, конкретных договоренностей достигнуто не было.

Как сообщил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович, хоть и начались переговоры довольно конструктивно.

"Все стороны признали, что не существует никаких дополнительных условий для возвращения режима полного прекращения огня, который с Нового года активно и грубо нарушается. И начали работать над текстом совместного заявления", – рассказал Арестович, передает Telegram-канал Политика страны.

На этапе подготовки этого документа, по словам Арестовича, переговоры "забуксовали".

Обсуждение продлилось около шести часов, однако заявление стороны так и не подписали.

"Российская сторона начала цепляться за всякие мелочи в формулировках – чисто мелочная демагогия. Торговались по отдельным словам, пунктам, комплексу мер. Мы обозначили, что готовы к компромиссу. Предложили оставить бюрократию в покое до момента, пока не перестанут гибнуть люди с обеих сторон", – отметил Арестович.

Также он сообщил, что представители украинской делегации прямо спросили у россиян, заинтересованы ли они в том, чтобы люди не гибли. Те ответили, что хотят выполнения договоренностей.

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"Но мы ведь уже договорились. И так по кругу. Эти споры продлились около шести часов", – сказал спикер делегации.

Позитивным моментом он назвал то, что все стороны точно подтвердили, что они находятся в рамках договоренностей от 22 июля и соблюдают режим прекращения огня.

"По крайней мере, на словах", – уточнил Арестович.

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