Арестович раскрыл итоги экстренного заседания ТКГ по Донбассу

По словам Арестовича, Россия торговалась на экстренном заседании ТКГ.
7 апреля на экстренном заседании Трехсторонней контактной группы, конкретных договоренностей достигнуто не было.
Как сообщил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович, хоть и начались переговоры довольно конструктивно.
"Все стороны признали, что не существует никаких дополнительных условий для возвращения режима полного прекращения огня, который с Нового года активно и грубо нарушается. И начали работать над текстом совместного заявления", – рассказал Арестович, передает Telegram-канал Политика страны.
На этапе подготовки этого документа, по словам Арестовича, переговоры "забуксовали".
Обсуждение продлилось около шести часов, однако заявление стороны так и не подписали.
"Российская сторона начала цепляться за всякие мелочи в формулировках – чисто мелочная демагогия. Торговались по отдельным словам, пунктам, комплексу мер. Мы обозначили, что готовы к компромиссу. Предложили оставить бюрократию в покое до момента, пока не перестанут гибнуть люди с обеих сторон", – отметил Арестович.
Также он сообщил, что представители украинской делегации прямо спросили у россиян, заинтересованы ли они в том, чтобы люди не гибли. Те ответили, что хотят выполнения договоренностей.
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"Но мы ведь уже договорились. И так по кругу. Эти споры продлились около шести часов", – сказал спикер делегации.
Позитивным моментом он назвал то, что все стороны точно подтвердили, что они находятся в рамках договоренностей от 22 июля и соблюдают режим прекращения огня.
"По крайней мере, на словах", – уточнил Арестович.
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Перенос переговоров по Донбассу - о чем ранее сообщал Главред:
- Министр по вопросам оккупированных территорий Алексей Резников ранее заявил, что после того, как завершится карантин, Украина больше не будет вести переговоры по Донбассу в столице Беларуси. Киев будет настаивать на переносе дискуссии в другую страну, так как украинские власти не доверяют официальному Минску.
- Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук объяснил, что официальные лица Беларуси, среди которых глава республики Александр Лукашенко и министр иностранных дел Владимир Макей используют враждебную риторику против Украины. Кроме того, Беларусь после событий, связанных с протестами в стране, перестала быть нейтральным государством.