Арестович рассказал, что для Путина будет победой над Украиной

Наибольшая концентрация российских сил в зоне ООС, отметил Арестович.
Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что победой для России в войне против Украины могло бы быть взятие под контроль Мариуполя или же оцепление украинских военных в зоне ООС на Донбассе.
Об этом он рассказал в эфире телемарафона UAразом на украинских телеканалах.
"Есть простая логика у путинского режима, которая звучит так: "где Путин – там победа". То есть Путин должен появиться там, и тогда они смогут отрапортовать о победе. Такой победой для них могло бы быть взятие Мариуполя или там окружение нашей группировки в зоне ООС. Или еще какой-то успех еще где-нибудь. Но такого успеха у них не будет, потому что из восьми операционных направлений у них осталось два с половиной", – отметил советник главы ОП.
Читайте такжеУкраинские бойцы освободили от российских оккупантов часть ХерсонщиныПо его словам, наибольшая концентрация сил, по задумке РФ, это попытка окружить наши войска в зоне ООС.
"Если получится - да, нам будет очень сложно. Мы, конечно, не проиграем, но они усилят свою позицию, а мы соответственно ослабим. Если не получится, то наша позиция только усилится", – добавил Арестович.
Кроме того, он подчеркнул, что в последнем видит совпадение политических и военных усилий.
Напомним, ранее СБУ обнародовала телефонный разговор оккупанта со своей супругой, который доказывает низкий дух российских солдат. Он жалуется, что не может выполнять поставленные задачи из-за профессионализма Вооруженных Сил Украины.
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