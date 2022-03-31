Арестович рассказал, что для Путина будет победой над Украиной

Алексей Арестович / facebook.com/alexey.arestovich

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что победой для России в войне против Украины могло бы быть взятие под контроль Мариуполя или же оцепление украинских военных в зоне ООС на Донбассе.

Об этом он рассказал в эфире телемарафона UAразом на украинских телеканалах.

"Есть простая логика у путинского режима, которая звучит так: "где Путин – там победа". То есть Путин должен появиться там, и тогда они смогут отрапортовать о победе. Такой победой для них могло бы быть взятие Мариуполя или там окружение нашей группировки в зоне ООС. Или еще какой-то успех еще где-нибудь. Но такого успеха у них не будет, потому что из восьми операционных направлений у них осталось два с половиной", – отметил советник главы ОП.

Читайте такжеУкраинские бойцы освободили от российских оккупантов часть ХерсонщиныПо его словам, наибольшая концентрация сил, по задумке РФ, это попытка окружить наши войска в зоне ООС.

"Если получится - да, нам будет очень сложно. Мы, конечно, не проиграем, но они усилят свою позицию, а мы соответственно ослабим. Если не получится, то наша позиция только усилится", – добавил Арестович.

Кроме того, он подчеркнул, что в последнем видит совпадение политических и военных усилий.

Напомним, ранее СБУ обнародовала телефонный разговор оккупанта со своей супругой, который доказывает низкий дух российских солдат. Он жалуется, что не может выполнять поставленные задачи из-за профессионализма Вооруженных Сил Украины.

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