Арестович рассказал, как ВСУ "дают прикурить" оккупантам в районе Изюма

Алексей Арестович / УНИАН

Оккупанты пытаются атаковать украинские позиции в районе Изюма Харьковской области, но у них не выходит. Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Андрея Ермака Алексей Арестович.

"В Харьковской области идут бои и Генштаб Украины заявляет про несколько освобожденных населенных пунктов. То есть там мы тихонько, тактично, но наступаем", — сказал он во время очередного брифинга.

Арестович отметил, что основное направление усилий оккупантов сейчас сосредоточено не только на Донбассе, но и прямо в районе Изюма.

"Там они сосредоточили свои войска. Там они стараются продвигаться. Но бесполезно, у них пока не получается. Хотя анонсированное ними страшное наступление продолжается уже третьи сутки", — подчеркнул он.

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Напомним, ранее коллега Арестовича, другой советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что русские оккупанты в данный момент рассматривают Донбасс в качестве главного направления своего наступления.

Тем не менее, серьезные боевые столкновения ожидаются не только на Донбассе, но и в Харькове, а также на харьковском направлении.

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