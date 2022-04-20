УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Арестович рассказал, как ВСУ "дают прикурить" оккупантам в районе Изюма

20 апреля 2022, 16:47

Алексей Арестович отметил, что основное направление усилий оккупантов сейчас сосредоточено не только на Донбассе, но и прямо в районе Изюма.

Арестович
Алексей Арестович / УНИАН

Оккупанты пытаются атаковать украинские позиции в районе Изюма Харьковской области, но у них не выходит. Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Андрея Ермака Алексей Арестович.

"В Харьковской области идут бои и Генштаб Украины заявляет про несколько освобожденных населенных пунктов. То есть там мы тихонько, тактично, но наступаем", — сказал он во время очередного брифинга.

Арестович отметил, что основное направление усилий оккупантов сейчас сосредоточено не только на Донбассе, но и прямо в районе Изюма.

"Там они сосредоточили свои войска. Там они стараются продвигаться. Но бесполезно, у них пока не получается. Хотя анонсированное ними страшное наступление продолжается уже третьи сутки", — подчеркнул он.

Читайте такжеВ Харькове орки уничтожили гуманитарную кухню, есть пострадавшие - CNN

Напомним, ранее коллега Арестовича, другой советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что русские оккупанты в данный момент рассматривают Донбасс в качестве главного направления своего наступления.

Тем не менее, серьезные боевые столкновения ожидаются не только на Донбассе, но и в Харькове, а также на харьковском направлении.

Другие новости:

Автор: Егор Бунин
viber
российское вторжение Алексей Арестович новости Украины
Реклама
Популярное
Гороскоп для Украины: астролог рассказала, закончится ли война в Украине до 9 маяГороскоп для Украины: астролог рассказала, закончится ли война в Украине до 9 мая Гороскоп на сегодня, 20 апреля 2022: Ракам – недруги, Водолеям – солидный доход, Рыбам – вещие сныГороскоп на сегодня, 20 апреля 2022: Ракам – недруги, Водолеям – солидный доход, Рыбам – вещие сны "Главный шпион Путина" и вице-президент "Газпромбанка" умерли в один день - в этом нашли закономерность"Главный шпион Путина" и вице-президент "Газпромбанка" умерли в один день - в этом нашли закономерность Путина могут отстранить от власти или убить: российский оппозиционер назвал решающий факторПутина могут отстранить от власти или убить: российский оппозиционер назвал решающий фактор "Палач Алеппо" завалит позиции ВСУ телами орков: эксперт объяснил методы командующего наступлением РФ"Палач Алеппо" завалит позиции ВСУ телами орков: эксперт объяснил методы командующего наступлением РФ
Поддержите Главред

Последние новости

17:04

Денежная удача, осуществление мечты и успех в карьере: кто из знаков счастливчики в год Тигра

17:03

Жить или выжить: психолог назвала признаки того, что организм возвращается к "режиму жизни"

16:59

Дерзкий прорыв в Мариуполе: морпехи и Азов с боем вышли в порт и спасли 500 бойцовВидео

16:58

У Путина называют войну с Украиной "катастрофической ошибкой" и боятся ядерного удара – BloombergВидео

16:50

Бойцы ГПСУ вышли к государственной границе Украины в трех областяхВидео

Реклама
16:47

Арестович рассказал, как ВСУ "дают прикурить" оккупантам в районе ИзюмаВидео

16:35

"Быстро едь в Москву, мы тебе тут все дадим": Бадоев рассказал, как в начале войны его звали в Россию

16:33

Людей давили танками, отрезали гениталии: известный ведущий рассказал о зверствах оккупантов РФВидео

16:20

"Передовую не покину": девушка-наводчик САУ, которая стала звездой сети, рассказала об участии в бояхВидео

15:57

Подоляк рассказал, есть ли в Офисе президента стратегия освобождения Юга УкраиныВидео

15:43

ВСУ ждут мощные бои не только на Донбассе, но и в Харькове, и на харьковском направлении – ПодолякВидео

15:27

"Приговор" для вражеских самолетов и вертолетов: Норвегия бесплатно передаст Украине ЗРК Мистраль

15:17

Без ядерной точки в войне против Украины Путину не обойтисьмнение

15:16

"Русские, мы одичали": группа "Ногу свело" записала клип в поддержку УкраиныВидео

14:37

"Боже, яке кончене": Positiff записал новый трек и посвятил его российским блогерам

14:36

"Наместником Путина" в Бердянске сделали дворника: "заммэра" уже готовит город к 9-му мая

14:35

Чистый четверг в 2022 году: дата, традиции и запреты дня

14:31

Оккупанты на Запорожье требуют готовить концерты на 9 маяВидео

14:19

Народ надавит на режим Путина – Россия достигнет дна: у Зеленского ждут конфликта в стране-агрессореВидео

14:17

Гороскоп на завтра 21 апреля 2022: Близнецам – недруги, Девам – сплетни, Весам – удача

Реклама
13:55

Бомбил города Украины: ГУР сообщило данные предателя-украинца, отвечающего за ракетные ударыВидео

13:53

Белорус Тимур, который в 16 лет выступил против режима Лукашенко, теперь воюет за Украину

13:46

Под Киевом ветеринары спасли жизнь 11-летней девочке, которую расстреляли оккупантыВидео

13:45

"Самолет начал в меня стрелять": история женщин, которые смогли сбежать из села под Бородянкой

13:40

Гороскоп на сегодня, 20 апреля 2022: Ракам – недруги, Водолеям – солидный доход, Рыбам – вещие сны

13:14

Ахтырка, Тростянец, Ромны: в ОП рассказали о ходе восстановления в Сумской области

13:12

В оккупированном Мелитополе массово гибнут военные РФ: Арестович объяснил причинуВидео

13:11

Страшное пророчество для России сбывается: когда тело РФ расползется по шваммнение

12:56

Генералы, племянник губернатора и родственники военных властей: Арестович рассказал о пленных РФВидео

12:36

Гороскоп Таро на май 2022 для земных знаков зодиака - Тельцов, Дев, КозероговВидео

12:34

Полковник ушел в "Груз 200": командир инженерно-саперного полка армии РФ приехал домой в гробу

12:19

Птушкину запретили въезд в Россию на 50 лет

12:07

Начались зачистки: ФСБ РФ арестовала "министра ЛНР" за провал в войне

12:06

Точная и быстрая разведка на поле боя: Украина получит 100 скоростных беспилотников Quantix ReconВидео

11:26

В Харьковской области восстанавливают электроснабжение, ремонтируют трубопроводы и убирают улицы

11:22

Подоляк о переговорах с РФ: подгруппы дорабатывают договор о гарантиях безопасности для УкраиныВидео

11:07

ВСУ ликвидировали на Донбассе группу "африканских" наемников, которую прислала РоссияВидео

10:56

В РФ "похоронили" оккупанта Меньшикова, тело которого до сих пор лежит под КиевомВидео

10:56

"Видосики" закончились: ВСУ уничтожили взвод солдат из Чечни

10:42

Магнит для денег: что нужно сделать в Чистый четверг, чтобы привлечь удачу на весь годВидео

Реклама
10:23

Как Украина разрушила план Путина по созданию нового СССР и спутала России все картымнение

09:51

"Надеюсь, что нас захватят": харьковчанка сбежала в Днепр и ждет, когда придут "ополченцы"Видео

09:46

Как сделать мраморные яйца на Пасху - рецепт, который "разрывает" Tik-TokВидео

09:04

Нурлан Сабуров поплатился за циничные шутки о мертвых украинках

08:59

Лупит наша артиллерия, стреляют дружелюбные танки: Арестович рассказал, как оккупанты "берут" города

08:29

Война в Украине и домашние животные: как не превратиться в чекистамнение

08:21

Зеленская восхитилась поступком жены Эрдогана: "чужого горя не бывает"

08:16

На Киевщине колонну оккупантов остановил 20-летний юноша при помощи одного РПГВидео

07:39

"Будем петь на поминках Путина": Слава Каминская раскритиковала коллег за песни во время войныВидео

07:37

В одной точке Украины вторжение РФ захлебнулось, ВВС опубликовало карты

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять