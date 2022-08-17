Арестович рассказал, почему власть не предупредила украинцев о вторжении войск РФ

Алексей Арестович / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью американским журналистам объяснил, почему украинцев не предупредили о нападении россиян.

В Сети вызвало волну возмущения, после слов Зеленского и советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович решил объяснить слова президента.

По мнению Арестовича, любое предупреждение о возможном полномасштабном вторжении россиян для многих выглядело бы "смешно".

"Если бы "...власти предупредили заранее" вы не поверили бы. Вы бы ржали, постили мем и глубокомысленно рассуждали о том, что "...Зе уже не знает, как поддержать свой проваленный рейтинг"", – считает Арестович.

Что касается тех, кто поверил бы, то они сняли бы деньги со счетов и пытались уехать из страны. В результате началась бы паника, справиться с которой не удалось бы уже никакими средствами.

"Массовое изъятие денег, массовое оставление страны, разрыв производственных цепочек, бюджетный кризис и уже в марте не на что было бы покупать снаряды - как точно заметил вчера президент", – сказал внештатный советник Ермака.

Он добавил, что история не знает примеров предупреждения о возможном начале войны. Арестович убежден, что ошибки при подготовке к вторжению оккупантов действительно были, но определение этих ошибок – дело узкого круга специалистов, которым они займутся после войны.

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