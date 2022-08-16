Зеленский намекнул на новую "бавовну": призвал крымчан не приближаться к объектам РФ

Владимир Зеленский прокомментировал взрывы в Крыму / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский призвал жителей временно оккупированных территорий, включая Крым, Донбасс и южных регионов не приближаться к российским военным объектам.

"Каждый день и ночь мы видим сообщения о взрывах на территории, которая временно занята оккупантами. Я прошу всех наших людей в Крыму, на юге нашего государства, в оккупированных регионах Донбасса и Харьковской области быть очень внимательными. Пожалуйста, не приближайтесь к военным объектам российской армии и всех тех мест, где они хранят боеприпасы и технику, где находятся их штабы", - заявил Зеленский в видеообращении.

По его словам, взрывы на временно оккупированных территориях могут происходить по разным причинам.

"В частности, цитирую определение самих оккупантов, "головотяпство". Но смысл у них всех один: уничтожение логистики оккупантов, их боеприпасов, военной и другой техники, командных пунктов спасает жизнь наших людей. Чем меньше будет у оккупантов возможностей творить зло и убивать украинцев, тем быстрее мы сможем закончить эту войну освобождением нашей земли", - сказал он.

"И очередь в эти дни на выезд из Крыма в Россию через мост доказывает, что абсолютное большинство граждан государства-террориста уже понимают или хотя чувствуют, что Крым – не место для них", - добавил президент.

Зеленский также поблагодарил всех украинцев, которые помогают Вооруженным силам Украины, разведке и спецслужбам ослаблять армию оккупантов. По его словам, это преимущество Украины и первопричина будущей победы.

"И мы должны сделать – и сделаем – все, чтобы сохранить этот всенародный фундамент обороны. Чтобы поддержка Украины в мире не уменьшалась, и чтобы наше государство двигалось к победе, должна не уменьшаться и наша собственная активность абсолютно всех, кто так или иначе встал на защиту нашего государства. Делайте все, как делали, для Украины. Мы должны сделать все, чтобы устали не мы и не наши друзья, и партнеры, а наш враг. Чтобы мы выгнали оккупантов из Украины, каждый день России должно становиться все сложнее воевать – это наша военно-политическая задача номер один", - отметил глава государства.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Джанкойском районе оккупированного Россией Крыма прогремели взрывы, вспыхнул пожар. Стало известно о детонации на складе боеприпасов в поселке Майское.

В российском Минобороны заявили, что возник пожар на территории одной из воинских частей в месте, где хранились боеприпасы.

Стоит отметить, что в городе Джанкой расположена большая железнодорожная станция, через которую российские оккупанты перебрасывают войска, боеприпасы и технику.

Позже стало известно, что оккупационные власти Крыма начали эвакуацию людей после взрывов на складе боеприпасов вблизи Джанкоя.

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