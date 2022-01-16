Атака хакеров: у Байдена грозят ответкой, если подтвердится причастность РФ

В Белом доме оценили хакерскую атаку / WhiteHouse.gov

Администрация США подготовит ответ вместе с союзниками, если окажется, что Россия причастна к проведению кибератак против Украины.

Об этом заявил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу CBS.

"Нам необходимо выяснить это <...> Я не буду удивлен, если это в итоге будет связано с Россией. Давайте сначала выясним, а затем определим, что делать в дальнейшем", - сказал Салливан.

По его словам, в случае вторжения в Украину для России наступят "тяжелые экономические последствия".

"Если окажется, что Россия провела кибератаки против Украины, если это продолжится в предстоящий период, то мы будем работать с союзниками над подходящим ответом", - сказал он.

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Салливан уточнил, что США "предупреждали на протяжении недель и месяцев публично и в частном порядке, что кибератаки могут быть частью широких усилий России по эскалации в Украине".

"Мы тесно работаем с украинской стороной по укреплению их обороны, продолжим делать это в предстоящие дни. Конечно, это возможно, что Россия могла провести серию кибератак, это часть их схем", - добавил помощник Байдена.

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Мощная кибератака на госсайты

В ночь на 14 января произошла глобальная хакерская атака на сайты правительства Украины. Не работали сайты Минобрнауки, МИДа, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, кабинета министров, Минэнерго, сайт Дия.

Служба безопасности Украины (СБУ) вместе с Госспецсвязью и Киберполицией расследует инцидент. По данным СБУ, всего было атаковано более 70 государственных веб-сайтов, 10 из которых подверглись несанкционированному вмешательству.

В СБУ заявили, что расследуют причастность спецслужб РФ к кибератаке.

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