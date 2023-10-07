Авто предателя взлетело на воздух: в Новой Каховке подорвали "единороса"

Во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области в субботу утром, 7 октября, прогремел мощный взрыв.
Так называемый "сенатор", предатель Игорь Костюкевич, сообщил о подрыве автомобиля секретаря местного отделения "Единой России", сообщают российские пропагандисты.
По словам марионетки Костюкевича, пострадавшего "единороса" госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.
По данным российских СМИ, взорвался автомобиль предателя Владимира Малова.
Ранее в оккупированной Каховке прогремела серия взрывов. В городе прогремело не менее 30 взрывов. У оккупантов жалуются на потери.
Напомним, ранее сообщалось о мощном прилете в Новой Каховке: ВСУ взорвали пункт управления войск РФ. СтратКом опубликовал видео последствий мощного взрыва, прогремевшего в Новой Каховке.
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