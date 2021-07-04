"Бедный губка Боб, п**да ему": в Днепре в хлебе нашли мочалку для мытья посуды

Желто-зеленая губка для посуды непонятным образом казалась внутри бракованного хлеба.
В Днепре в социальных сетях опубликовали фотографии бракованного хлеба, проданного в одном из магазинов. Внутри него оказалась губка для мытья посуды зелено-желтого цвета. Каким образом она была попала в хлеб – непонятно.
Фотографию необычного хлеба опубликовал Telegram-канал Х**вый Днепр. На снимке заметно, что в нем губка для мытья посуды. Причем она есть в каждом куске хлеба. Похоже, что это нарезанный хлеб Петриковский, который был приготовлен на Днепровском хлебокомбинате №5.
Возможно, она попала туда во время замеса теста, и никто этого просто не заметил, после чего хлеб так и отправился в печку.
В комментариях пользователи с юмором отнеслись к такой ситуации. Многие из них шутят по этому поводу, используя нецензурную лексику, и утверждают, что теперь вряд ли пойдут в магазин за хлебом. Некоторые комментаторы вспомнили персонажа из мультфильма Губка Боб квадратные штаны и предположили его отчаяние при виде данных фотографий.
Как отреагировали в Сети
- "Губка кухонная это подарок"
- "Вот это я понимаю пранк"
- "Ну лучше чем дохлая мышь... наверное"
- "Ну, про**али мочалку, не чего страшного"
- "Хлеб съел, губкой посуду помыл... Зачем такой кипишь поднимать, неженки"
- "Бедный губка Боб п**да ему , осталось Патрика найти".