Бегство от скуки и недоедания: на Львовщине дети массово покидают лагерь в разгар отдыха

Детям не понравился отдых в лагере / Скриншот

Во Львовской области из детского лагеря родители массово забирают детей, которым предоставило путевки на оздоровление государство. Причиной такого решения стали тамошние условия, выдержать которые смогли не все.

Жительница Днепра Елена проехала 1000 километров за 15 часов, чтобы забрать двух своих дочерей из лагеря "Соколята". Вместо трех недель дети выдержали только одну, говорится в сюжете ТСН.

Одна из дочерей – 12-летняя Руслана – говорит, что заболела на третий день пребывания в лагере. У нее болела голова, тошнило, лихорадило и чувствовалась резкая боль живота. Директор лагеря на это медиков звать не спешил. и называл это нервным срывом из-за ссоры девочки с подругами. "Скорую" вызвали только после настояния матери – у пострадавшей диагностировали функциональные расстройства желудка.

"Ребенок жив-здоров, мама его забирает, имеет право. Не все дети приехали к нам здоровые", – комментирует директор лагеря происходящее.

По его словам, более полусотни детей уже забрали документы досрочно из-за "тоски по дому". Но родители настаивают, что причина в другом: дети здесь скучают и недоедают. Вожатые там якобы были вынуждены помогать на кухне, поэтому времени на развлекательную программу не было. В помещениях грязь, окна не открываются.

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Мать еще одного ребенка – 10-летнего Дмитрия, шокирована увиденным в лагере. "В одной комнате делают ремонт, во второй – дети поселены и этим всем дышат, этой пылью", – рассказывает женщина. К тому же вожатая, которая работала с группой Димы, уволилась во время заезда, после чего родителям сказали, чтобы искали новую вожатую или забирали детей.

Почему родители массово забирают детей из лагеря во Львовской области: смотрите в сюжете ТСН

"Вожатые ежедневно приходят на работу и ежедневно увольняются. Это текучка кадров", – говорит директор лагеря. И объясняет, что детей на отдых приехало вчетверо больше, чем планировалось. Лагерь рассчитан на 250 детей.

"Должно было быть примерно 250-300 детей, а выросло до 1000. Это условия тендера, к сожалению, я не могу прокомментировать, почему так произошло", – прокомментировал ситуацию председатель Самборской райгосадминистрации Иван Ильчишин.

Местные чиновники планируют решить ситуацию путем сокращения количества детей в лагере – сейчас по этому поводу готовят обращение ко Львовской ОГА. Но путевки в "Соколята" уже распределены. Смены должны длиться с июля по декабрь.