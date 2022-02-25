Беспилотники, минометы и боеприпасы: Польша готовит новую помощь для Украины

Подробности сообщил Алексей Арестович.
Правительство Польши одобрило поставки Украине минометов и боеприпасов к ним, беспилотников и другого вооружения.
Cоветник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что Польша передает первый пакет:
- 60 мм минометов (100 шт.) и боеприпасов к ним (1500 шт.),
- БПЛА (8 комплектов);
- планируется передача боеприпасов V категории и кевларовых шлемов V категории;
- 152 мм кумулятивные боеприпасы – 1770 шт;
- 23 мм боеприпасы к автоматическим орудиям – 25336 шт.;
- 23 мм подкалиберные боеприпасы к автоматическим орудиям – 5000 шт. (возможно дополнительно 66 тыс. шт.);
- кевларовые боевые шлемы – 42 тыс. шт.
"Выражена готовность передачи ПТРК Javelin после согласования со США о дополнительной закупке на замену этих ПТРК, которые могут быть переданы нам. Готовы передать 5,56x45 мм автоматов Grot – 10 тыс. шт." – добавил Арестович.
Напомним, ранее в Украину прибыла помощь из Польши - колонна с боеприпасами для борьбы с российским агрессором.
Также мы сообщали, что вечером 25 февраля на встрече в Париже министры финансы Евросоюза утвердили персональные финансовые санкции в отношении президента России Владимира Путина и главы МИД РФ Сергея Лаврова.
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