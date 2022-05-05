Беспредел в Энергодаре: орки массово отжимают авто и вешают таблички "Za мир"

Рашисты крадут авто у мирных жителей / t.me/denisovaombudsman

Российские оккупанты изымают автомобильный транспорт у местных жителей в захваченном Энергодаре Запорожской области.

При этом орки прикрепляют к украденным авто украинцев таблички "Z", рассказала уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

"Во временно оккупированном Энергодаре и области оккупанты массово отбирают автомобили у мирных жителей для собственных нужд и со спехом нарисованной на них рашистской символикой "Z" передвигаются по городу", - говорится в сообщении.

Также, по ее словам, оккупанты силой захватили два автокрана-подъемника и легковой автомобиль, которые находились на территории автохозяйства Запорожской АЭС и используют спецтранспорт ЗАЭС для установки билбордов в городе.

Кроме того, оккупанты, угрожая оружием, изъяли автомобиль УАЗ-3163 034, который двигался с промышленной площадки ЗАЭС в транспортный цех станции для проведения технического осмотра и дозаправки.

Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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