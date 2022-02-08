Без света и воды в туалете: журналист "разнес" новый фирменный поезд Укрзализныци

Укрзализныця снова попала в скандал / Facebook/Ukrzaliznytsia

Укрзализныця, которая часто повышает цены на билеты, но не достаточно заботится о качестве своих услуг, вновь угодила в скандал. На сей раз пассажир фирменного 38-го поезда, который ехал из Запорожья в Киев, высказал свое недовольство касательно состояния вагона.

По информации журналиста Егора Череринды в Facebook, ему "посчастливилось" в купе в новом вагоне-трансформере.

За свое место в поезде Егор заплатил почти 770 гривен. Вагоны были новыми, но в первом вагоне невозможно было подзарядить телефон, потому что не было электричества в розетках. Но это еще не все.

"Невозможно было помыть руки, потому что не было воды в туалетах, и невозможно было пописать, потому что в модных современных унитазах и так до краев было мочи, которая просто не смывалась. Но туалет при этом не закрывали", - пожаловался журналист.

В соседнем вагоне №2 был рабочим только один туалет, второй - был закрыт по причине неисправности.

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"Спасибо, что хоть питьевая вода была за 10 грн за бутылочку. А наш проводник и в десять вечера, и в три ночи бегал за ней в соседний вагон... Не совсем понял, почему сразу не взять запас воды к себе в вагон, - но это уже их логистика", - добавил он.

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Ранее Главред писал о том, что Укрзализныця получила пять новых купейных вагонов. Они были приобретены за счет средств из государственного бюджета. Вагоны войдут в состав поезда №15/16 Харьков – Рахов. В них есть контрастная маркировка для людей с нарушениями зрения, а также дополнительный пульт управления освещением в купе.

Напомним, пассажиры поезда Черновцы-Одесса показали "комфорт" в вагоне Укрзализныци. Мужчина присел на нижнюю полку бокового отделения и провалился. Она оказалась неисправной. Через час неисправную боковую полку заметили и наверху. Ее качало в разные стороны из-за некачественного крепления и падала на головы.

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