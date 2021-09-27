Бездомная вернула хозяину 110 тысяч: получила 100 гривен в знак благодарности

Женщина заявила, что если бы присвоила себе деньги, никогда не была счастлива / фото: instagram.com/bezdomnie.ua/

В Бердянске Запорожской области бездомная женщина, роясь в мусорном баке, нашла пакет со 110 тысячами гривен. Она обратилась к куратору местного приюта для животных, и уже вместе они нашли владельца этих самых денег.

Мужчина, которому вернули деньги, назвал правильно место, где они были выброшены, и сумму, а за свой благородный поступок бездомная получила награду 100 грн, рассказали в группе "Защитим права/жизнь бездомных.

"Он посчитал что для бездомной это и так большие деньги, и что ей хватит. Думаете бездомная расстроилась из-за такой несправедливости? Абсолютно нет. Наталья, улыбаясь, говорит: "Моя совесть чиста, это самое главное для меня". А на вопрос, почему она не забрала эти деньги себе и не начала новую жизнь, отвечает: "Вы правда думаете, что можно начать новую жизнь с тем, что не твое?", — рассказали в Instagram-сообществе.

Читайте такжеВ Днепре подросток убил бездомного - СМИКак оказалось, полученные от владельца пакета 100 гривен Наталья себе также не забрала - она отдала их на помощь бездомным животным. Женщина добавила, что если бы присвоила себе деньги, никогда не была счастлива.

Ранее мы рассказывали, что в Подольском районе Киева возле Воздвиженки несколько местных жителей во время высадки фруктовых деревьев обнаружили клад со старинными римскими монетами — денариями, металлическими застежками для одежды (фибулы) и остатками керамики.