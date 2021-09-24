Нашла возле мусорного бака: женщина отдала пакет с деньгами хозяину

Женщину отблагодарили / facebook.com/valentina.mamay

В Бердянске женщине удалось найти мужчину, чтобы вернуть ему пакет с деньгами.

Местная зоозащитница Валентина Мамай опубликовала на своей страничке в Facebook фотографию пакета, в котором находилась серьезная сумма денег. Якобы, пакет с деньгами кто-то потерял, а вернуть она его обещала тому, кто назовет точную сумму.

Спустя некоторое время хозяин денег все-таки нашелся.

"Все хорошо, что хорошо кончается, владелец нашелся, поблагодарил", - написала Валентина в комментариях к посту.

Скриншот со странички facebook.com/valentina.mamay

Такой поступок женщины вызвал восторг украинцев в Сети. В комментариях под постом также были удивлены, что зоозащитница не оставила деньги, например, на нужды питомника.

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