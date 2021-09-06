Беженцы из Афганистана чаще образованнее украинцев - Арестович

Арестович высказался о беженцах из Афганистана / УНИАН

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил на YouTube-канале Ukrlife, что беженцы из Афганистана зачастую гораздо более образованы, чем среднестатистический украинец.

Советник главы Офиса президента заявил, что в Украине будет обустроен лагерь для афганских беженцев, рассчитанный на 5 тысяч человек. По мнению Арестовича, проблем с ними не возникнет.

"Это же не дикие моджахеды с кинжалами в руках. Это образованная публика, которая проработала с западной коалицией и знает языки. Часто она образованна гораздо больше, чем среднестатистический украинец, и интегрирована в западное сообщество", - сказал Арестович.

Также он заявил, что в Украине беженцев из Афганистана будут использовать как переводчиков.

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США после 20-летнего пребывания в Афганистане приняли решение о выводе своих войск из страны. Американский военный контингент должен полностью уйти с территории афганского государства до 31 августа.

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Талибан стремительно захватил власть в Афганистане. 15 августа боевики группировки заявили о контроле над Кабулом. Президент страны вынужден был спасаться бегством.

Представитель Талибана Мухаммед Найим сделал заявление о том, что многолетний военный конфликт в Афганистане окончен.

Помощник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан 16 августа сказал, что Байден принял правильное решение по Афганистану. В стране так и не удалось построить сильную армию, которая могла бы дать отпор противнику.

Бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус видит опасность в выводе войск США из Афганистана. Он полагает, что ситуация приведет к катастрофе для американского государства и его союзников.