"Беззубый и слабый умом": Гиркина возмутило заявление Путина о войне в Украине

Российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков) считает, что Владимир Путин не понимает, что Россия может прекратить свое существование после окончания войны.
Он процитировал российского диктатора, который заявил, что "цель войны - защита людей и защита самой России от угроз".
"Опять "масло масляное" и "ни два, ни полтора".... Но за то очень удобно - можно в любой момент заявить, что "люди и Россия теперь защищены, цели операции выполнены". Однако партнеры, понимаешь, опять не оценят и будут дальше воевать всерьёз. С вполне конкретной целью - расчленения Российской Федерации. У которой настолько "беззубые" и слабые разумом/волей правители", - возмутился Гиркин заявлением Путина.
Ранее российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков) высмеял Владимира Путина, сравнив его с Владимиром Зеленским.
Бывший главарь боевиков "ДНР" отметил, что президент Украины прилетел в Бахмут, где наградил бойцов ВСУ. Российский диктатор, по мнению Стрелкова, на такое не способен.
Также Гиркин считает, что Владимир Путин сделал уже не первый шаг к капитуляции РФ в войне против Украины.
Так боевик прокомментировал объявление "рождественского перемирия" российским диктатором.
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