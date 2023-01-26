"Беззубый и слабый умом": Гиркина возмутило заявление Путина о войне в Украине

Российский террорист Игорь Гиркин набросился на российского диктатора Владимира Путина.

Игорь Гиркин, Владимир Путин / УНИАН, скриншот YouTube

Российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков) считает, что Владимир Путин не понимает, что Россия может прекратить свое существование после окончания войны.

Он процитировал российского диктатора, который заявил, что "цель войны - защита людей и защита самой России от угроз".

"Опять "масло масляное" и "ни два, ни полтора".... Но за то очень удобно - можно в любой момент заявить, что "люди и Россия теперь защищены, цели операции выполнены". Однако партнеры, понимаешь, опять не оценят и будут дальше воевать всерьёз. С вполне конкретной целью - расчленения Российской Федерации. У которой настолько "беззубые" и слабые разумом/волей правители", - возмутился Гиркин заявлением Путина.

Ранее российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков) высмеял Владимира Путина, сравнив его с Владимиром Зеленским.

Бывший главарь боевиков "ДНР" отметил, что президент Украины прилетел в Бахмут, где наградил бойцов ВСУ. Российский диктатор, по мнению Стрелкова, на такое не способен.

Также Гиркин считает, что Владимир Путин сделал уже не первый шаг к капитуляции РФ в войне против Украины.

Так боевик прокомментировал объявление "рождественского перемирия" российским диктатором.

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