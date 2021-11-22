Била по лицу и таскала за ухо: на Волыни учительница физики избила ученика

Учитель на Волыни избила ученика / скриншот

В селе Цмины Камень-Каширского района Волынской области учительница физики избила ученика.

На кадрах, которое опубликовало издание Конкурент, видно, как учительница сначала ругает парня, а затем дает ему пощечину и таскает за ухо.

Директор опорного заведения ООШ I-II ступеней с. Цмины Людмила Лавринюк рассказала, что видео инцидента она видела, однако никто из учеников с жалобами к ней не обращался.

"Мы позвали родителей, учеников и учительницу. Учительница уже извинилась. Там провокативная ситуация случилась и мы это расследуем", - сказала Людмила Лавринюк.

По данным директора школы, инцидент произошел в 9 классе. Там школьники будто бы постоянно стучали в кабинет и убегали. Поэтому учительница и сорвалась. Людмила Лавринюк также прокомментировала информацию о том, что подобные случаи были и раньше. Она этого не отрицала, однако добавила, что это было давно.

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Директор рассказала, что она постоянно общается с учителями на темы о недопущении буллинга.

"Дети сейчас тяжелые. Вы сами понимаете, что они создают определенные ситуации. Мы говорили, что учитель не имеет права срываться", - добавила директор учреждения.

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