"Срывают уроки и рассказывают о Сатане": на Кировоградщине бунтуют невакцинированные учителя

Школа / Суспільне.Кропивницький

Часть учителей Александрийского коллегиума (Кировоградская область) отстранили от работы ‒ поскольку те отказались вакцинироваться от коронавируса. Однако педагоги и дальше ходят в школу, где систематически унижают коллег, срывают их уроки и рассказывают "упоительные" истории о Сатане. Об этом рассказала директор коллегиума Наталья Малышева в комментарии порталу "Українська правда. Життя".

По словам директора, в коллегиуме происходит травля. В частности, отстраненная от работы учительница истории Лариса Лысюк регулярно подзуживает детей ‒ чтобы они мешали проводить уроки учителям на замене.

"Также в нашей школе появилась неизвестная женщина, которая называет себя юристом и представительницей интересов отстраненных учителей, которая также присутствовала на уроках, "– говорит Малышева.

Конфликт в учебном заведении начался с того, что руководство вызвало в школу полицию, чтобы остановить урок Лысюк, которая была отстранена от работы за отсутствие вакцинации против COVID-19.

По словам Малышевой, Лысюк и другие отстраненные учителя рассказывают "то о Боге, то о сатане". А недавно даже заявили, что подали в суд на директора, бывшего мэра города и на всех пятерых президентов Украины за "подделку государственного герба".

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Напомним, ранее сообщалось о том, что заместитель министра образования Вера Рогова заявляла - в Украине существенно ускорилась вакцинация от коронавируса среди педагогов.

Больше всего привитых педагогов в Киеве, а также в Сумской, Черкасской, Луганской, Донецкой областях. Меньше всего - в Винницкой и Одесской областях, а также на Западе.

Кроме того, говорила чиновница,"под бдительным контролем" шесть регионов - это Волынь, Прикарпатье, Львовская, Винницкая, Одесская и Херсонская области, где на дистанционном обучении сейчас находится более 40% школ.