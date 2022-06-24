Битва за Донбасс - последний рывок оккупантов: Жданов поведал, что будет после боев за Луганщину

Жданов поведал, что будет после боев за Луганщину / Telegram-каналы президента Украины /Zsuwar

В случае, если русские оккупанты не смогут добиться явного успеха на Луганщине, то им не избежать оперативной паузы. Об этом в эфире телеканала "Дом" сказал известный военный эксперт и полковник запаса ВСУ Олег Жданов.

Битва за Луганщину является последним рывком войск оккупантов, говорит он.

"У них попросту не осталось сейчас резервов, которые получится сразу кинуть в бои", – сказал Жданов.

Кроме того, говорит специалист, уже в самое скорое время Кремль может увеличить число ракетных ударов по Украине ‒ причем по всей территории.

"Россия будет стараться наносить по нам как можно больше ракетных ударов, по разным городам Украины", – говорит Жданов.

По его мнению, Путин и его приспешники будут мстить за то, что Украине предоставили статус страны-кандидата в члены Евросоюза (23 июня), и захотят испортит празднование Дня Конституции (28 июня).

"Тоже политический праздник для Украины и очень болезненный для Путина", – подытожил эксперт.

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Напомним, по словам экс-начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенанта Игоря Романенко, существует сценарий, по которому Запад оперативно окажет Украине серьезную военную помощь.

Тогда военный потенциал нашей армии превысит возможности РФ и ВСУ перейдут в серьезное наступление. В таких условиях Москва может пойти на значительные уступки.

Ранее сообщалось, что российские войска собрали все резервы в живой силе и технике, чтобы захватить Северодонецк. Кремлю пришлось перекидывать войска с недавно оккупированных территорий.

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