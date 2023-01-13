Блэкаут не светит: РФ не сможет "выключить" энергосистему Украины – эксперт

Инженеры и диспетчеры Укрэнерго разработали сценарии действий в случае атак для минимизации риска блэкаутов.

Эксперт оценил вероятность блэкаута в Украине / УНИАН, Википедия

Энергетики, а также военные много делают для уменьшения вероятности блэкаутов и аварийных отключений, которые могут произойти в результате ракетных ударов РФ, заявил директор Центра исследования энергетики Александр Харченко

"Над этим работают и ПВО, и физическая защита подстанций генерации", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Эксперт отметил, что большой объем работ ими уже выполнен, и одновременно с этим инженеры и диспетчеры Укрэнерго разработали сценарии действий в случае атак для минимизации риска блэкаутов.

"Определенные эффективные планы у них есть, и, как видите, в последнее время во время атак выключать систему у московского режима не получается. И после 23 ноября им ни разу не удалось вызвать нечто похожее на блэкаут. Поэтому с этой точки зрения я смотрю на ситуацию довольно спокойно, потому что уверен в том, что наши инженеры и диспетчеры вместе с ПВО нас, то есть страну в целом, скорее всего, уберегут", - пояснил он.

Кто такой Александр Харченко Директор Центра исследований энергетики. Эксперт по вопросам энергетики. Публикует анализы и прогнозы развития ситуации в энергетической сфере в ряде ведущих СМИ Украины.

Собеседник также обратил внимание на то, что массированные атаки РФ, сфокусированные отдельно на Киеве, Одессе и каком-то другом большом городе могут привести к ситуации, когда питание города будет недоступным.

"И вот именно на такой случай мы просто обязаны сделать для всех крупных городов планы "Б" - что делается, какие силы прикрывают изнутри города так, чтобы их нельзя было отключить внешними атаками", - добавил Харченко.

Ранее в соцсетях распространяли фейковую информацию о якобы отмене аварийных отключений в Украине. Для этого используют фальшивую страницу компании.

В Укрэнерго уверены, что целью провокации является попытка РФ взбудоражить общество.

Напомним, ранее в Киеве ввели новые графики отключений электроэнергии, которые вызваны обстрелами оккупантами РФ объектов гражданской инфраструктуры в Украине.

Графики разработаны с учетом сложной ситуации в энергосистеме, сложившейся в результате последних террористических обстрелов РФ.

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