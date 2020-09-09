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Боевики "ДНР" снова перенесли обстрел ВСУ под Горловкой и выдвинули ультиматум

9 сентября 2020, 11:27

В террористической "ДНР" потребовали созвать внеочередную встречу Контактной группы.

боевики, Луганск
Российский боевик на Донбассе / Reuters

В террористической "ДНР" заявили о переносе анонсированного ранее обстрела украинских позиций возле поселка Шумы под Горловкой.

Вместе с тем боевики заявили о необходимости провести заседание Трехсторонней контактной группы в среду, 9 сентября, сообщает Telegram-ресурс донецких террористов.

"9 сентября, в 12:00 мы предлагаем созвать внеочередную встречу Контактной группы с целью принятия решения по вопросу проведения совместной инспекции представителей "Донецкой народной республики", а также представителей Украины в СЦКК при содействии представителей ОБСЕ относительно фиксации устранения допущенных нарушений по продвижению позиций вооруженных формирований Украины вблизи населенного пункта Шумы. Письмо с соответствующим призывом уже было направлено нами в адрес ОБСЕ", - говорится в сообщении.

Боевики утверждают, что располагают материалами о якобы проведении украинской стороной после 22 июля 2020 года работ по созданию новых траншей в районе населенного пункта Шумы.

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Ранее главарь "ДНР" Денис Пушилин заявил об ударе террористов по позициям Украины. Артиллерийский удар должен был быть нанесён в понедельник утром, 7 сентября.

Позднее в "ДНР" заявили о переносе даты анонсированного ранее обстрела позиций ВСУ под Горловкой. Новая дата была назначена на 10.00 9 сентября.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил о том, что Украина инициировала срочное заседание Трехсторонней контактной группы в связи с угрозами главаря "ДНР" Дениса Пушилина нанесли удар по украинским бойцам.

Позднее представители ОБСЕ провели воздушное наблюдение в районе населенного пункта Шумы и не выявила никаких изменений в существующих позициях. Миссия опровергла заявления Пушилина, а украинская сторона не намерена отступать от договоренностей.

Как известно, с полуночи 27 июля на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня.

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Договоренность о перемирии была достигнута участниками Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) по урегулированию ситуации на Донбассе 22 июля.

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