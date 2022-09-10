Бои продолжаются: стали известны подробности освобождения Лимана

Оккупанты пытаются упираться натиску ВСУ, рассказал Александр Журавлев.
Стали известны подробности освобождения бойцами Вооруженных сил Украины захваченного российскими оккупантами города Лиман Донецкой области.
В окрестностях Лиман продолжаются боевые действия. Об этом мэр города Александр Журавлев рассказал в комментарии Суспільному.
"Российские военные еще упираются. Знамени пока нашего нет. Надо немного подождать", подчеркнул он.
Как известно, Лиман был оккупирован российскими войсками в конце мая.
Наступление ВСУ
Напомним, Силы обороны Украины окружили оккупационные войска России в Балаклее Харьковской области. В городе проходили бои. Трасса на Купянск под огневым контролем ВСУ. Ситуация для оккупантов сложная.
Российские оккупанты спецподразделений СОБР, которые находились в городской черте Балаклеи, уже не выходят на связь.
Накануне советник Офиса президента Алексей Арестович сказал, что в одном из городов на Харьковщине произошли неблагоприятные для российских оккупантов события.
Над группировкой врага на Изюмском направлении теперь нависла серьезная угроза. Армия Украины получила возможность наносить удары в Изюме, Купянске и на Донецком направлении.
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