Бои вспыхнут с новой силой: британский разведчик назвал три главных направления

Есть три района, где в случае достаточного укрепления местности будут сосредоточены бои, предупредил Филипп Ингрем.

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Новый этап войны между Россией и Украиной не сможет начаться весной. Причина – погодные условия, ведь в этот период почва слишком мягкая.

"Следующий этап войны не может состояться, если почва слишком мягкая. Ранней весной слишком болотисто", — заявил бывший высокопоставленный офицер британской разведки Филипп Ингрем в интервью Sky News.

Вместе с тем он считает, что есть три района, где в случае достаточного укрепления местности будут сосредоточены бои.

Где ждать новых боестолкновений:

Запорожское направление:

район Кременной;

Бахмутское направление.

Ингрем также предупредил о логистической и обучающей проблеме интеграции танков, полученных из западных стран.

Эксперт добавил, что подготовка экипажа танка, как правило, занимает около 20 недель, но украинским войскам понадобится гораздо меньше времени.

Угроза нового наступления РФ

Ранее американский военный аналитик Филлип Карбер заявил о том, что российские оккупанты могут возобновить попытку нового "бронированного" наступления, когда это позволят рельеф местности и погодные условия.

"Русские фактически вывели свои войска со всего северо-востока. Думаю, что они туда всегда могут вернуться, ведь к северу от Сум и Конотопа есть очень скоростной маршрут, прямая дорога в Киев. И опять же, как только они прорвутся через реку возле Конотопа, там до пригорода Киева в сухой сезон открытая местность", — подчеркнул он.

В свою очередь американский генерал в отставке Бен Ходжес заявил, что Украина может освободить оккупированный Крым до конца лета, если западные партнеры предоставят ВСУ необходимое оружие и дальнобойные ракеты.

"Украина планирует освободить Крым, и я очень надеюсь, что это произойдет до конца лета при условии, что западные страны предоставят Украине все то, что вам нужно и вы просите, и, конечно, ракеты нужной дальности", — считает он.

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