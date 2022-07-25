Более сотни HIMARS и боеспособные бригады: эксперт рассказал, что нужно ВСУ для шага к перелому

Украине нужны 4-5 боеспособных бригад и около 150 РСЗО типа HIMARS - эксперт / Википедия, Twitter Резников

Для того чтобы закрепить свои успехи на фронте и сделать шаг к перелому на войне с Россией, украинской армии нужны боеспособные части и соединения. Должна присутствовать возможность для проведения маневров с огневым поражением. Ситуация также зависит от состояния обороны противника. На большую протяженность фронта ВСУ нужно 4-5 бригад и около 150 единиц реактивных систем залпового огня типа HIMARS. Об этом заявил директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский.

"Тут нужны не единицы, а боеспособные части и соединения. Чтобы не просто стрелять, а вести тактические маневренные действия с огневым поражением. Во многом это зависит от построения обороны противника: насколько она плотно оборудована, насколько сильно укреплена в инженерном отношении, насколько удалены логистические центры и пункты управления. То есть, это целая совокупность. Грубо говоря, на такую протяженность фронта нужно 4-5 бригад, ориентировочно около 150 единиц", - рассказал он в интервью Главреду.

Также эксперт отметил, что силы обороны Украины используют на фронте не только РСЗО HIMARS, но и другую дальнобойную артиллерию.

"Дело в том, что войска Украины применяют не только HIMARS, но и другую дальнобойную артиллерию. Опять-таки это вопросы к Генштабу. Мы благодарны за любую помощь, даже за 9 ракетных систем HIMARS, которые работают сейчас", - добавил он и подчеркнул, что ВСУ нужно больше единиц военной техники.

Дальнобойная артиллерия HIMARS в Украине

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак 24 июля заявил, что власти достигли договоренностей с Западом относительно новых поставок дальнобойной артиллерии Украине. По словам главы ОП, Киев ожидает получить 25-30 единиц реактивных систем залпового огня HIMARS и MLRS.

Журналисты The Washington Post опубликовали материал, в котором командир батальона 93-ей механизированной бригады ВСУ Богдан Дмитрук рассказал о том, что после получения HIMARS некоторым батальонам удается сохранять больше жизней украинских солдат. Также, по его словам, войска РФ пытаются отодвинуть свои вооружения вглубь оккупированных территорий, чтобы они оказались вне зоны досягаемости американских ракетных систем.

Читайте такжеОккупанты в спешке латают дыры: HIMARS ударили по еще одному мосту на ХерсонщинеМинистр обороны Алексей Резников 25 июля сказал, что Вооруженные силы Украины уничтожили уже 50 складов военной техники оккупантов РФ. По его словам, такие действия разрушают логистику захватчиков и не дают им вести активные боевые действия, прикрываемые сильным огнем артиллерии

Смотрите видео Главред – Арестович рассказал, как HIMARS работают на фронте

Другие новости: