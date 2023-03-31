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Большинство лекарств в Украине теперь по рецепту: как купить препараты и почему нас ждут проблемы

31 марта 2023, 19:54
В Украине с 1 апреля множество привычных для нас препаратов можно будет купить только по электронному и бумажному рецептам, иначе препарат не продадут.
Таблетки, аптека
Множество препаратов, которые покупали в аптеке украинцы, теперь только по рецепту / Коллаж УНИАН, ua.depositphotos.com

В Украине с 1 апреля 2023 года меняются правила покупки лекарств в аптеках. Теперь больше половины лекарств, которые украинцы привыкли приобретать в свободной продаже, будут доступны только по рецепту. Купить лекарства можно будет как по электронному, так и по бумажному рецепту. Но без него препарат теперь не продадут. Решение достаточно противоречивое, ведь для того чтобы просто купить привычное лекарство, придется пройти ряд процедур.

Какие лекарства будут продавать в аптеке по рецепту с 1 апреля

Жаропонижающие и обезболивающие препараты

Ношпу, спазмолгон и анальгин в таблетках вы еще сможете приобрести без рецепта, но если понадобятся ампулы – нужен будет и рецепт.

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Обезболивающие на основе парацетамола и ибупрофена по-прежнему можно будет купить без рецепта.

А вот для Нимесила и его аналогов – только электронный рецепт.

Гормональные препараты

Различные гормональные препараты, в том числе, гормональные контрацептивы, будут продавать по рецепту. "Разрешение" на покупку понадобится для приобретения Белары, Джаз плюс, Эротекс, Линдинет, Постинора, Дуфастона, а также Жанина.

Популярный и считающийся самым эффективным в первые сутки после незащищенного полового акта Постинор теперь без рецепта не купишь.

Тироксин L и Эутирокс, которые принимают люди с заболеванием щитовидной железы, продадут только по рецепту.

Мази, среди которых Момедерм,Бетаметазон,Тримистин, теперь исключительно по рецепту.

Препараты против гипертонии

Самые известные лекарственные препараты – Каптоприл, Каптопресс, Бисопролол, Эналаприл – можно будет купить только по рецепту.

Мочегонные Диакарб и Фуросемид, которые также бывают нужны гипертоникам, тоже по рецепту.

Лекарства от сердца

Препараты на основе спирта – Барбовал, Корвалол, Валокардин – без рецепта больше купишь.

Даже на Кардиомагнил на 100 таблеток и Магникор тоже понадобится рецепт.

Рецептурным препаратом станет и этиловый спирт.

Как украинцам купить лекарства по рецепту

Чтобы купить лекарства в аптеке, понадобится либо бумажный, либо электронный рецепт.

Для получения е-рецепта придется обратиться к врачу. Не обязательно к семейному. Первый рецепт доктор выписывает во время приема. Остальные в определенных случаях могут выписать и удаленно.

На приеме пациенту дают уникальный код с рецептом, который приходит на мобильный телефон.

Этот код надо показать в аптеке. Провизор внесет его в систему, где будет указано, что конкретные лекарства нужны именно вам.

Если человек тяжело болеет или лечится от хронических болезней, повторный рецепт врач может выдать онлайн.

По е-рецепту можно купить лекарства только 1 раз. Срок действия – 10 дней для наркотических препаратов и 30 дней для остальных рецептурных лекарств. Частоту выписывания рецептов определяет доктор.

Электронный рецепт можно использовать и второй раз, если в первый раз вы не купили полный перечень назначенных врачом лекарств.

Если у пациента нет мобильного телефона, врач выписывает бумажный рецепт.

Лекарства по рецепту могут купить родные или близкие самого пациента.

Как проверить, можно ли купить препарат без рецепта

Лекарственное средство на предмет покупки без рецепта можно найти на сайте Государственного реестра лекарственных средств Украины. Для этого понадобится несколько простых шагов:

Зайти на сайт Государственного реестра лекарственных средств и в поисковой строке найти нужное нам лекарство

Посмотреть регистрационное удостоверение этого лекарства – самая крайняя левая колонка в таблице

В профиле препарата ищем строчку Условие отпуска

В инструкции может быть написано По рецепту. Это значит, что для покупки препарата понадобится рецепт от доктора. Нет такой надписи – препарат можно купить совершенно свободно.

Почему лекарства по рецептам в Украине – очень спорный вопрос

В Украине продолжается война с агрессором Россией и в такой ситуации украинцы, особенно те, кто воюют в составе ВСУ, могут столкнуться со сложностями в покупке лекарств, отмечает политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

"Я еще понимаю введение продаж по рецептам на лекарства, содержащие наркотические вещества и которые можно использовать в качестве компонентов для производства синтетических наркотиков. Но вводить "как в ЕС" считаю бессмыслицей. Те, кто хочет бесконтрольно принимать лекарства и так это сделает. И это его личные проблемы. Но уверен, что этот процент не так велик. Кстати, где исследование на котором основывается такое утверждение? Но проблемы создают большинству людей, которые пойдут покупать лекарства, которые им выписал врач. При этом врачи не перегружены излишней писаниной. Как и аптеки тоже", - написал он на своей странице в социальной сети Facebook.

Он акцентировал внимание на том, что военные и переселенцы могут столкнуться с проблемой, когда нужно лекарство, а до врача – далеко.

"В наших условиях войны вводить просто преступление. К какому семейному врачу должен идти постоянно перемещающийся солдат? Или переселенцы, которым до своего врача сотни километров? Все это закончится дополнительными поборами, коррупцией, ростом цен на лекарства и созданием теневого рынка. Который, кстати, существует и в ЕС и США. Несмотря на больший контроль. То есть больше чинуш, которые будут проедать наши налоги. Я кстати сегодня поинтересовался в одной из аптек, как теперь они продавать одно из лекарств. Они вообще не знают", - добавил Загородний.

Шеф-редактор информационного агентства УНИАН Михаил Ганницкий считает, что закон сделали под "польскую схему", чтобы появились электронные приемные врачей, которые через сайты круглосуточно выдавали бы украинцам е-рецепты на любые препараты.

"Закон сделан под "польскую схему" - чтобы могли появиться электронные приемные врачей, которые через веб-сайт за скромные комиссионные 24/7 генерировали украинцам эти электронные рецептики на что угодно", - пишет журналист в Facebook.

При этом он также обратил внимание на то, что такие решения, которые вряд ли можно назвать нужными во время войны, крайне осложнят работу военных и волонтеров.

"И да, это усложнит жизнь военным и волонтерам, собирающим аптечки, поэтому очередное турборежимное лядское осложнение жизни украинцев во время войны - не только не ко времени, но и преступление", - подчеркнул Михаил Ганницкий.

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