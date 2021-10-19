Большинство умерших от COVID-19: в Киеве образовались очереди из похоронных авто на кладбище

Во вторник, 19 октября, в Киеве на Байковом кладбище заметили большую очередь из похоронных автобусов.

Как сообщает Обозреватель, хоронят в большинстве случаев тех, кто скончался от коронавирусной болезни или из-за осложнений от этого заболевания.

Журналисты отмечают, что практически каждые 10 минут приезжают новые машины.

"У нас такая очередь целый день. Большинство тех, кого привозят, умерли от коронавируса или из-за осложнений", – говорится в сообщении.

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Стоит отметить, что по состоянию на 15:00 возле здания крематория собралось 11 автобусов.

Чтобы оформить необходимые документы, люди вынуждены стоять в очереди. Из-за карантинных ограничений внутри здания возле окна администрации могут находиться только два человека одновременно.

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Отметим, по состоянию на 18 октября в Украине коронавирусом заболели 15 579 граждан.

Среди них 1309 детей и 282 медика. Госпитализировали 2852 человека, летальных случаев – 538. На утро 19 октября общее количество заражений достигло 2 660 273 человек, выздоровели – 2 337 194.

Ежедневно в Украине инфицируется коронавирусом не менее 100 тысяч человек, заявил главный врач одного из диагностических центров Львова Тарас Жиравецкий.