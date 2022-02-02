Бомбоубежища в Киеве, Харькове и Львове: где спрятаться в случае войны

Где находятся бомбоубежища в Киеве, Харькове и Львове / УНИАН

На случай чрезвычайных ситуаций в Украине подготовлены подземные укрытия, так называемые бомбоубежища. Их адреса можно посмотреть на специальных картах, составленных городскими администрациями.

Бомбоубежища в Киеве

Карта бомбоубежищ в Google maps доступна любому пользователю.

На ней обозначены хранилища гражданской защиты, подземное пространство метрополитена, подвальные помещения жилых домов, подземные паркинги и другие подземные сооружения, которые можно временно использовать для укрытия населения. Всего таких в столице почти пять тысяч.

Бомбоубежища в Харькове

В Харькове более чем 4000 подвалов жилых домов оборудованы как укрытия на случай чрезвычайных ситуаций. Защитные сооружения есть также на предприятиях. Кроме того, в качестве бомбоубежища могут служить паркинги, подземные переходы, метрополитен.

По данным директора Департамента гражданской защиты Харьковской облгосадминистрации Ивана Сокола, в Харьковской области из укрытий 80% готовы к использованию

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Расположение бомбоубежищ в Харькове можно посмотреть на сайте " Геопортал Харьков "

Бомбоубежища во Львове

Карта, на которой помечены все убежища на случай чрезвычайной ситуации, размещена на сайте Львовского городского совета .

Что делать, в случае чрезвычайной ситуации?

В случае ЧС в населенном пункте, где вы проживаете, должен раздастся сигнал гражданской обороны "Внимание всем!". Если человек услышит звуки сирен, то сможет узнать причины подачи сигнала и действия первой необходимости по телевидению, радио и другим источникам информации, которые сразу об этом должны сообщить.

В укрытие нужно взять с собой необходимые вещи – документы, воду, деньги, продукты первой необходимости и лекарства.

Ранее глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что еще рано радоваться заявлениям России об отводе войск и авиации Западного военного округа. Частичный отвод российских войск является позитивным сигналом, однако словам России нельзя доверять без проверки заявил дипломат.