Борщ - наш! ЮНЕСКО поставил точку в "войне" Украины и России

Борщ, как украинское блюдо, внесли в список культурного наследия ЮНЕСКО.
На 5-м внеочередном заседании Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия был внесен элемент "Культура приготовления украинского борща" в Список нематериального культурного наследия, требующий немедленной охраны.
Таким образом, блюдо официально признали украинским, а не российским, сообщили в Министерстве культуры и информационной политики Украины в Facebook
"Борщ – является элементом социальной интеграции и сплоченности, которая служит объединению народа Украины, независимо от возраста, пола или происхождения", – говорится в сообщении.
Напомним, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова разразилась бредом о том, что украинский борщ должен быть и российским. В своей пламенной речи она заявила, что Украина не хочет делиться с россиянами борщом, что является "нацизмом, ксенофобией и экстремизмом".
Также Главред рассказывал один простой, но очень удивительный рецепт красного борща, по которому готовили наши бабушки. Его секретными ингредиентами являются - лимонный сок и уксус.
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