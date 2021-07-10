"Боженька, это страшное": на Закарпатье село превратилось в бурную реку

Потоп на Закарпатье был сегодня, выяснили журналисты.
В селе Стебный, которое находится в Ясинянской поселковой общине Раховского района Закарпатской области в субботу, 10 июля, улица превратилась в бурную реку.
В населенном пункте в воде оказались несколько домов, свидетельствует видео, опубликованное в Facebook.
На ролике также видно, что в воде оказался микроавтобус.
Интернет-пользователи эмоционально отреагировали на потоп в Закарпатье.
"Боженька, это страшное", – поделилась мнением Tamila Medvicuk. "Нех*й деревья резать", – написал Юра Туз. "Кто-то пишет: ужас... Это – ожидаемый ужас... Не давайте рубить лес...", – считает Igor Zava.
Потоп в Стебном – опубликовано видео
Читайте такжеПотоп в Черновицкой области: десятки сел оказались в воде из-за резкого ливняНапомним, в конце июня в Украине были ливни, а позже наступила сухая и очень жаркая погода.
Закарпатье периодически затапливает из-за того, что из берегов выходят реки. Потопы на Закарпатье связывают с незаконной вырубкой деревьев в Карпатах.