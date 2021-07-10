"Боженька, это страшное": на Закарпатье село превратилось в бурную реку

В одном из сел Закарпатья в субботу был потоп / Скриншот

В селе Стебный, которое находится в Ясинянской поселковой общине Раховского района Закарпатской области в субботу, 10 июля, улица превратилась в бурную реку.

В населенном пункте в воде оказались несколько домов, свидетельствует видео, опубликованное в Facebook.

На ролике также видно, что в воде оказался микроавтобус.

Интернет-пользователи эмоционально отреагировали на потоп в Закарпатье.

"Боженька, это страшное", – поделилась мнением Tamila Medvicuk. "Нех*й деревья резать", – написал Юра Туз. "Кто-то пишет: ужас... Это – ожидаемый ужас... Не давайте рубить лес...", – считает Igor Zava.

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Потоп в Стебном – опубликовано видео

Читайте такжеПотоп в Черновицкой области: десятки сел оказались в воде из-за резкого ливняНапомним, в конце июня в Украине были ливни, а позже наступила сухая и очень жаркая погода.

Закарпатье периодически затапливает из-за того, что из берегов выходят реки. Потопы на Закарпатье связывают с незаконной вырубкой деревьев в Карпатах.