БпЛА долетели аж до Пензы: в какую ценность армии России успешно попали этой ночью

Фиксируються повреждения как минимум одного резервуара, отметил Андрющенко.

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Беспилотники атаковали НПЗ в РФ / Коллаж: Главред, скриншот, фото: Укринформ

Что известно:

В МО РФ отчитались о сбитии беспилотников

Советник городского головы Мариуполя подтвердил поражение нефтехранилища Пензенского завода

Целых три беспилотника прилетели в Пензу в ночь на 13 ноября. И несмотря на то, что власти РФ очевидно, что отчитались об успешной работе ПВО, советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко подтвердил атаку нефтехранилища завода нефтегазового оборудования. Об этом он написал в Telegram-канале.

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Ракеты украинского производства и их дальность поражения / Инфографика: Главред

По официальной версии оккупантов, БпЛА якобы обнаружили в лесном массиве поселка Монтажный в Пензе. Как подчеркнул губернатор области, жертв и пострадавших нет, а на месте работают службы экстренного реагирования, чтобы выяснять обстоятельства.

В то же время министерство обороны РФ рассказало о сбитии 3 БПЛА в Пензенской области.

"Также за прошедшую ночь было сбито 29 БПЛА: 7 - над территорией Курской области, 7 - над Белгородской областью, 5 - над Тверской областью, 5 - над Брянской областью, 3 - над Пензенской областью и 2 - над Воронежской областью", - говорится в сообщении.

Однако, по данным Андрющенко, в Монтажном по меньшей мере три БПЛА поразили нефтехранилища Пензенского завода нефтегазового оборудования.

"Места фиксируют повреждения по меньшей мере одного резервуара", - добавил Андрющенко.

Последние взрывы в России - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, вечером 12 ноября ВСУ поразили важную цель в Белгородской области. Подобные удары создают значительные логистические трудности для российских оккупационных войск, отметили в Генштабе ВСУ.

В то же время военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан поделился деталями, насколько успешно украинские дроны нанесли удар по Алексинскому химическому комбинату. Он производит боеприпасы, порох и другие материалы для российского военно-промышленного комплекса.

А недавно также и Брянск охватили взрывы в результате атаки БпЛА. Несколько дней назад ВСУ попали в ценный для врага военный объект РФ, там загорелся сильный пожар.

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Сколько стран разрешили Украине наносить удары по РФ своим оружием О поддержке украинских ударов по территории страны-агрессора РФ заявили уже 11 стран НАТО. Однако среди них пока нет Соединенных Штатов и Германии. Британия первой заявила о том, что Украина имеет право наносить удары по военным объектам на территории РФ британским оружием. Об этом еще в начале мая сказал британский министр иностранных дел Дэвид Кэмерон. Британия передавала Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow и системы MLRS M270. Также Украина получала от Лондона артиллерийские системы AS-90. Президент Франции Эммануэль Макрон также выступил в поддержку украинских ударов по военным объектам на территории РФ. По его словам, Франция должна позволить Украине "нейтрализовать военные базы, с которых россияне запускают ракеты". Франция, в частности, передавала Украине дальнобойные ракеты Scalp, которые являются аналогами британских Storm Shadow, а также системы MLRS M270 и гаубицы Caesar. Швеция не против ударов Украины по России шведским оружием. Как заявил министр обороны Пол Йонсон, страна поддерживает международное право и право Украины на самозащиту. От Швеции Украина получала самоходные артиллерийские установки Archer. Чешский премьер Петр Фиала поддерживает право Украины на удары по российской территории оружием, полученным от стран Запада. Чехия передавала Украине десятки танков Т-72, а также вертолеты. Польша передала Украине танки и самоходные артиллерийские установки Krab. Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик заявил, что Украина имеет право воевать с Россией так, как она считает нужным. "Финляндия не устанавливает никаких конкретных ограничений на материальную помощь Украине, но предполагает, что она будет использована в соответствии с международным правом. Россия ведет незаконную агрессивную войну в Украине, и Украина имеет право на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Это включает удары по военным целям на территории агрессора, необходимые для самообороны", - заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур уверен, что страны, которые передают Украине дальнобойное оружие, должны предоставить ВСУ разрешение бить им по военным объектам на территории РФ. "Это ненормально, что Россия атакует из глубины своей территории, а украинцы воюют с одной рукой за спиной", - сказал он. Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс публично поддержал право Украины на удары по РФ западным оружием и призвал партнеров снять свои ограничения. Литва призвала западных партнеров разрешить Украине применять их оружие для ударов по территории РФ. "Мы совершили ошибку с самого начала, ограничив украинцев, потому что это могло быть расценено как эскалация", - сказал литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис. Отметим, Эстония, Литва и Латвия не передавали Украине дальнобойного оружия. Как заявляла министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, Украина может использовать все средства для отражения российской агрессии. "Совершенно очевидно, что они должны наносить удары и внутри России, поэтому, с моей точки зрения, это не должно быть предметом дискуссий, и я надеюсь, что другие страны, которые имеют другую позицию, изменят ее", - говорила она. Нидерланды передавали Украине самоходные артиллерийские установки Caesar, а также находятся в процессе передачи истребителей F-16. Министр иностранных дел Канады Мелани Джоли заявила, что Оттава не устанавливала никаких ограничений, когда передавала Украине свое оружие. "Россия не имеет "красных линий", и поэтому мы должны быть уверены, что когда речь идет о защите Украины, мы готовы помочь им и показать, что, несмотря на то, что происходит, мы на их стороне. И Канада не имеет никаких условий для поставки оружия в Украину, и поэтому мы будем продолжать работать с украинскими вооруженными силами", - сказала она. Канада, в частности, передавала Украине свои танки Leopard.

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