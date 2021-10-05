Бросил муж-иностранец: выяснились неожиданные детали о Моториной, расстрелявшей инструктора тира

Вероника Моторина в суде / скриншот

Приговоренная к 15 годам заключения за убийство инструктора тира в Полтаве Вероника Моторина была замужем. Когда девушка пребывала в СИЗО, с ней развелся муж-иностранец.

Ранее о ее замужестве ничего не было известно, более того – причиной трагедии считали ссору с парнем, пишет "Обозреватель".

Вышла замуж Вероника Моторина еще в конце декабря 2019 года – ей тогда было всего 18 лет, а в феврале 2021 года в Ленинский районный суд Днепра поступило исковое заявление, которое суд через несколько дней принял к рассмотрению, а потом открыл производство по гражданскому делу. В этом заявлении Абдельразек Е. заявил, что с февраля 2020 года брачные отношения между ним и ответчицей фактически прекращены.

Познакомилась с парнем, когда была замужем

За 2 месяца до трагического инцидента в тире Вероника познакомилась в Полтаве с парнем и переехала к нему. К тому времени она была еще замужем. Именно разрыв с ним девушка назвала причиной того, что якобы хотела покончить жизнь самоубийством – для чего и пошла в тир.

Читайте также"Не знаю, как с этим жить": девушке, которая застрелила инструктора тира в Полтаве, вынесли приговорПарень в суде заявил, что она также хотела убить свою единственную опекуншу – бабушку. Мать девушки находится в психиатрической больнице, а отца давно лишили родительских прав.

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Разводится с мужем не хотела

Администрацию пенитенциарного учреждения обязали вручить Веронике Моториной копию заявления ее мужа о желании развестись, а также допросить ее. Разрывать отношения девушка не хотела. 15 июня в суд от нее поступило заявление о проведении заседания с ее участием в режиме видеоконференции.

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Свою вину девушка признала / фото: "Суспільне"

​Позже Абдельразек Э. обратился в суд с просьбой о рассмотрении дела в его отсутствие. А Моторина вместо этого направила в Днепр письменное заявление, в котором отметила, что не соглашается с причинами расторжения брака, указанными ее мужем в иске. В августе, за месяц до вынесения приговора девушке, суд таки принял решение разлучить супругов.

Убийство в тире

Трагический инцидент произошел еще зимой прошлого года. 18-летняя девушка, которая тренировалась в заведении, несколько раз попала в 64-летнего мужчину, который там работал.

На место была вызвана карета экстренной медицины, несмотря на то что мужчину пытались спасти, реанимационные мероприятия положительного результата не дали. В результате полученных огнестрельных ранений мужчина скончался на месте.