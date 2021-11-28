"Будем бить в ответ": Кулеба назвал условие атаки ВСУ Bayraktar на Донбассе

ВСУ применили Bayraktar на Донбассе / armyinform.com.ua

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал использование боевого разведывательно-ударного комплекса Bayraktar украинскими военными в районе проведения Операции объединенных сил на Донбассе.

Как заявил он в интервью немецкому изданию Zeit, удар ВСУ БПЛА на Донбассе был оправданным, поскольку беспилотник применялся для прекращения нарушения Минских договоренностей, совершенных российскими войсками на Донбассе.

"Российская сторона привлекла тяжелую артиллерию, 120-мм гаубицу на линию разграничения, обстреливала из нее украинские позиции, убив одного украинского солдата, ранив еще одного и повредив гражданскую инфраструктуру. Именно это – явное нарушение Минских договоренностей", - заявил Кулеба.

Отвечая на реплику журналиста издания по заявлению представителя МИД ФРГ о том, что только миссия ОБСЕ может использовать дроны на линии столкновения на Донбассе, Кулеба отметил, что Украина "уже выразила несогласие с логикой этого заявления".

"Прежде всего потому, что она полностью игнорирует настоящую причину, почему мы должны защищать себя. Гаубица - это тяжелая артиллерийская система, запрещенная "Минском. Наш дрон не пересекал линию разграничения, однако попал в гаубицу. И во-вторых, когда Россия использует дроны, я что-то не слышу заявлений глубокой обеспокоенности", - подчеркнул глава МИД Украины. Реклама

Он добавил, что перед использованием Bayraktar украинские военные четко выполнили все процедуры ОБСЕ и использовали все согласованные механизмы деэскалации, выполнили все требования.

Читайте такжеДонбасс превратят в полигон: эксперт спрогнозировал ответ РФ на удары Bayraktar"То есть не нарушали никаких договоренностей. Но когда на нас нападают и убивают, мы будем бить в ответ, потому что это наша страна, и мы будем ее защищать", - отметил Кулеба.

Министр также заявил, что Украина не допустит "кровавого сафари для россиян" на Донбассе.

"Не будет кровавого сафари, когда россияне могут нарушать Минские договоренности, как им вздумается, убивать и уничтожать все, что хотят, чтобы потом все начинали взывать, когда мы это принудительно прекращаем", - подчеркнул глава МИД.

Ранее в штабе Операции объединенных сил подтвердили факт применения беспилотного летательного аппарата Bayraktar на Донбассе. Украинские военные заявили, что российские боевики из гаубиц Д-30 обстреляли позиции ВСУ в районе Гранитного. Ранения получили два украинских военных, один из них погиб. По приказу главнокомандующего войск Валерия Залужного в ситуации был задействован беспилотник Bayraktar.

Читайте еще: