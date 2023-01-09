glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Будем забирать свое": полковник СБУ рассказал о подготовке контрнаступления ВСУ

9 января 2023, 17:27
Для подготовки контрнаступления ВСУ формируются необходимые резервы, подчеркнул Роман Костенко.
ВСУ, война, украинские военные
ВСУ готовятся к контрнаступлению, рассказал Роман Костенко / 28-я ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода

Украина готовит контрнаступление для освобождения ранее захваченных РФ территорий, заявил секретарь комитета Верховной Рады Украины по вопросам безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ Роман Костенко.

"Мы доказали партнерам, что мы будем драться до конца, и они поняли, что назад дороги нет, есть только или победа, или поражение. Поражения нам наши партнеры не дадут, потому что это будет поражение не только Украины, но и всего мира", - сказал он в интервью Сurrenttime.

Собеседник отметил, что для подготовки контрнаступления ВСУ, в частности, формируются необходимые резервы.

"А насчет того, готовится ли контрнаступление – оно однозначно готовится. Мы будем забирать свои территории, будет это завтра, через месяц или через два – Российская Федерация увидит. Нельзя вернуть свои территории, не контрнаступая или не наступая на противника. Поэтому вся эта техника – у нас готовятся резервы. Где оно будет – я думаю, все увидят", - добавил Костенко.

Ранее Алексей Арестович заявил о том, что Вооруженные силы Украины готовят масштабное контрнаступление.

Оно может начаться в 2023 году ближе к лету. Такое предположение он высказал в эфире программы Фейгин Live.

После оборонительных действий на фронте ВСУ вскоре смогут переломить ситуацию и ближе к лету можно ожидать серьезного контрнаступления, не исключил представитель ОП.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина вернет все свои территории, включая Крым и Донбасс. По его словам, часть территорий будет возвращена военным путем, а часть – дипломатическим. В то же время Кулеба отметил, что сейчас слишком рано делать какие-либо прогнозы относительно того, какие временно оккупированные регионы будут возвращены благодаря слаженным действиям ВСУ, а какие – за столом переговоров.

Читайте еще:

ВСУ Костенко война России и Украины контрнаступление ВСУ
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

18:22

"Начал моментально орать": Чарльз III утроил скандал Гарри и Уильяму

18:08

Германия не готова давать ВСУ танки Leopard 2: у Шольца сделали заявлениеВидео

18:02

"Норма российского бытия – добивать упавшего": аналитик рассказал, ожидать ли восстания в РФВидео

18:01

"Убийцы танков" изменят ход войны: западные БМП станут железным кулаком ВСУ – СМИВидео

18:00

Гороскоп на завтра 10 января: Рыбам – успех во всём, Водолеям - проблемыВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

17:37

Разрушены 100 домов, люди в больницах: россияне массировано ракетами накрыли ОчаковВидео

17:35

"Ужасно не люблю вранья": Алина Шаманская уличила Руслана Ханумака во лжи после заявления о разводе

17:30

Астафьева рассказала, как подшофе записывала видео для Залужного

17:27

"Будем забирать свое": полковник СБУ рассказал о подготовке контрнаступления ВСУВидео

Реклама
17:01

"Хотят забросать трупами": Ермак рассказал о тяжелой ситуации в Соледаре и БахмутеВидео

16:56

Резников поведал, кого будут призывать в первую очередь и будет ли усилена мобилизацияВидео

16:54

Санта Димопулос назвала предательницу Ани Лорак пустым местом: "О пустоте лучше не думать"

16:50

Развал РФ: западные эксперты спрогнозировали вероятные сроки и назвали причиныВидео

16:42

Сорвут золотой куш: три знака Зодиака ждет фантастический успех в ближайшие 10 летВидео

16:16

Звезда сериала "Папик" рассказала, за чей счет живет за границейВидео

16:10

Почему нельзя никому трогать пуговицы 10 января: приметы и все запреты дняВидео

16:00

Боролся за экологию и демократию, а умер за Россию: под Херсоном разорвало российского оккупанта

15:59

Никто из союзников не сделал достаточно: Кулеба назвал путь к победе над РФВидео

15:59

Шубы, ботфорты, Париж и тачки: сеть взбудоражила пресс-офицер ГТСУ

15:51

Украину скует ледяной дождь: синоптики назвали самые опасные регионыВидео

Реклама
15:42

Каждый второй дома говорит только на украинском, русский язык для 58% украинцев не важен – опросВидео

15:41

Херсонец из Штатов: невероятная история американского педагога, который 8 месяцев провел в оккупацииВидео

15:34

Грозный "Соперник" для РФ: ВСУ могут вооружить британскими танками Challenger 2Видео

15:29

Антиукраинцу и антивакцинатору Михалкову поставили диагнозВидео

15:28

Увидеть Париж и попасть в скандал: пресс-офицер ГПСУ ответит за отпуск во Франции

15:00

Сутулая Долина потрусила дряхлым телом у елки на МальдивахВидео

14:52

Превосходный торт Наполеон из 3 ингредиентов: шедевральный рецепт за 30 минутВидео

14:50

Как выбрать повербанк для зарядки гаджетов: важные нюансы, на которые стоит обратить вниманиеВидео

14:46

"Трется гениталиями с другой": звезда 95 Квартала и блогерка Шаманская разводятсяВидео

14:43

"Бедные дети, нового папку им сотворили": Киркоров показал лицо после пластикиВидео

14:35

Украина просила Грузию вернуть переданные в 2008 году Буки, но в Тбилиси отказалиВидео

14:12

На польский рынок прорвалась компания, за которой стоит белорусский олигарх и сын Лукашенко

14:06

Прорыв ВСУ к Мелитополю и выход к Донецку: эксперт назвал условие перелома в войнеВидео

13:58

Последние романтики: пять мужских имен, чьи владельцы делают дам счастливымиВидео

13:49

"РФ не воюет с Украиной": у Путина цинично оправдали убийства украинцевВидео

13:42

Единственный авианосец РФ Адмирал Кузнецов в аварийном сотоянии, его нельзя спускать на воду — ГУРВидео

13:39

Взорвали оккупантов вместе со складом БК: детали мощной "бавовны" в МелитополеВидео

13:29

ВСУ бьют войска РФ в районе Соледара: в армии рассказали, когда пойдут в наступление на ДонбассеВидео

12:54

У Путина оценили вероятность заключения мирного договора между Украиной и РФВидео

12:53

Гороскоп Таро на январь 2023: Козерогам - радость, Водолеям - ожидание, Рыбам - сомненияВидео

Реклама
12:46

Тело откапывали из-под завалов: РФ обстреляла рынок на Харьковщине, погибла владелица мясного магазинаФотоВидео

12:30

Путин в тупике, война будет идти до его ликвидации или свержения – ЧорновилВидео

12:24

Умер светоч украинской музыки, композитор Сергей Круценко - Джамала винит в его смерти оккупантов

12:19

ВСУ продвигаются на Луганщине, в войсках РФ есть расстрелы за отказ атаковать – ГайдайВидео

12:08

У Дуды рассказали, что Польша сможет передать ВСУ только небольшое число танков Leopard

12:00

В России начнутся бунты, Путина могут убрать и свалят все на него - Чорновил

11:45

Блэкаутов в Киеве с февраля может не быть – экспертВидео

11:28

"Оккупантов сносим, уничтожили более 100 россиян": десантник ВСУ об обороне СоледараВидео

11:18

Германия может передать Украине часть БМП Marder из собственных запасов – Der Spiegel

11:08

Под Бахмутом в боях с оккупантами РФ погиб волонтер и защитник Украины Денис Галушко

Новости Украины
Новости КиеваНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости ХарьковаНовости Мариуполя
Праздники
Пасха 2023Троица 2023Календарь 2023Православный календарь 2023
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Синоптик
Погода зимаМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделю
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять