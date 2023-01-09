"Будем забирать свое": полковник СБУ рассказал о подготовке контрнаступления ВСУ

Для подготовки контрнаступления ВСУ формируются необходимые резервы, подчеркнул Роман Костенко.

ВСУ готовятся к контрнаступлению, рассказал Роман Костенко / 28-я ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода

Украина готовит контрнаступление для освобождения ранее захваченных РФ территорий, заявил секретарь комитета Верховной Рады Украины по вопросам безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ Роман Костенко.

"Мы доказали партнерам, что мы будем драться до конца, и они поняли, что назад дороги нет, есть только или победа, или поражение. Поражения нам наши партнеры не дадут, потому что это будет поражение не только Украины, но и всего мира", - сказал он в интервью Сurrenttime.

Собеседник отметил, что для подготовки контрнаступления ВСУ, в частности, формируются необходимые резервы.

"А насчет того, готовится ли контрнаступление – оно однозначно готовится. Мы будем забирать свои территории, будет это завтра, через месяц или через два – Российская Федерация увидит. Нельзя вернуть свои территории, не контрнаступая или не наступая на противника. Поэтому вся эта техника – у нас готовятся резервы. Где оно будет – я думаю, все увидят", - добавил Костенко.

Ранее Алексей Арестович заявил о том, что Вооруженные силы Украины готовят масштабное контрнаступление.

Оно может начаться в 2023 году ближе к лету. Такое предположение он высказал в эфире программы Фейгин Live.

После оборонительных действий на фронте ВСУ вскоре смогут переломить ситуацию и ближе к лету можно ожидать серьезного контрнаступления, не исключил представитель ОП.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина вернет все свои территории, включая Крым и Донбасс. По его словам, часть территорий будет возвращена военным путем, а часть – дипломатическим. В то же время Кулеба отметил, что сейчас слишком рано делать какие-либо прогнозы относительно того, какие временно оккупированные регионы будут возвращены благодаря слаженным действиям ВСУ, а какие – за столом переговоров.

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