Будет ли Путин наступать: Данилов рассказал, откуда Украине ждать помощи

Секретарь СНБО заявил, что Украина получит поддержку в случае полномасштабного вторжения РФ / УНИАН

Страны Запада заверили, что помогут Украине в случае наступления российских войск. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

"Не секрет, что мы обмениваемся разведывательной информацией, поэтому почти все понимают, что происходит. Единственное, что осталось неизвестным, так это то, будет ли наступать [президент РФ Владимир] Путин, и если будет, то когда. Впрочем, мы должны быть готовы в любом случае и наши партнеры заверили нас, что максимально будут помогать Украине в случае наступления времени "Ч", – отметил Данилов в комментарии "Укринформу".

Также секретарь СНБО заверил, что по итогам встречи с министром обороны Канады Анитой Ананд, "мы четко отдаем себе отчет, что Канада, а также США и Великобритания – наши партнеры".

Читайте такжеПойдет ли Кремль на вторжение в Украину: Кулеба назвал факторы, которые могут повлиять на Путина"Эти страны нам много помогают и намного глубже разбираются в процессах, которые происходят сегодня. Мы поговорили о сотрудничестве, причем взаимовыгодном: когда в центрах подготовки наших бойцов, прошедших фронт, присутствуют иностранные инструкторы, – они также учатся противостоять современным вызовам", - заявил Данилов.

Ранее в Кремле ответили на опасения Украины и Запада о военном вторжении уже этой зимой в нашу страну. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, они никому не представляют угрозы. У Путина опять заявили о якобы действиях НАТО вблизи границ РФ. Москва будет предпринимать меру по обеспечению своей безопасности.

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