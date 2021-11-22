Полномасштабное вторжение РФ в Украину: во Франции пригрозили Кремлю последствиями

Жан-Ив Ле Дриан предупредил РФ о последствиях / Reuters

Франция обеспокоена наращиванием российских войск вдоль границы с Украиной. Об этом заявил министр иностранных дел страны Жан-Ив Ле Дриан.

Дипломат предупредил, что вторжение будет иметь для Кремля тяжелые последствия, пишет Bloomberg.

В последние недели США предупредили своих европейских союзников, что Россия может планировать повторение вторжения на Украину в 2014 году, сославшись на новое наращивание танков и войск вдоль границы. Кремль отрицает какие-либо агрессивные намерения.

"Любое нарушение границы, любое вторжение приведет к чрезвычайно серьезным последствиям", - заявил Ле Дриан.

Читайте такжеТут будет ад: насколько вероятно вторжение России в Украину зимойГлава МИД Франции также добавил, что важно найти "способ работать вместе", даже несмотря на то, что "авторитарные" склонности президента Владимира Путина в последние месяцы стали более заметными.

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Насколько реальна угроза вторжения РФ?

Уже несколько недель не утихают обсуждения возможного вторжения РФ на территорию Украины.

О том, что войска РФ снова концентрируются на границе, в октябре сообщило издание The Washington Post. Кроме того, Politico обнародовало спутниковые фотографии, где якобы заметно, что Россия вновь стягивает войска.

Позже начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил о том, что Россия готовит вторжение в Украину на конец января – начало февраля: она планирует наносить удары через соседнюю Беларусь, по восточным областям и Одессе.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что новая наступательная операция Российской Федерации против Украины является одной из опций, которую рассматривает руководство РФ и лично президент Владимир Путин. По его словам, Украина должна не поддаваться на провокации, в том числе в информационном пространстве.

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