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Путин почуял запах крови: в Британии предупредили о новом вторжении РФ в Украину

22 ноября 2021, 01:45
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В Британии напомнили, что за последнее время РФ стянула 90 тысяч российских войск к украинским границам.

Путин, пистолет
/ v-putin.nnm.me

Со времен распада СССР Европа наиболее разобщена и уязвима для враждебных сил. Не в последнюю очередь, угроза исзодит от авторитарных режимов, среди которых и кремлевский.

"Европа все больше напоминает окруженный демократический остров в анархическом мире, где растущая волна авторитаризма, безнаказанности и нарушения международных правил угрожает ее затопить", — говорится в материале The Guardian.

Автор не исключает вероятность нового вторжения РФ и напомнил, что за последнее время РФ стянула 90 тысяч российских войск к украинским границам.

"Настойчивость Путина следует непосредственно с фактическим согласием (Евросоюза, — ред.) с незаконной аннексией Крыма в 2014 году", — пишет британская газета.

Также обращается внимание на проблему мигрантов, которая "как круг нестабильности сжимает Европу".

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"Путин видит это и чувствует запах крови. Поставки газа в Европе — это одна точка давления. Еще есть скрытые кибератаки", — добавляет автор.

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Напомним, ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил о том, что Россия готовит вторжение в Украину на конец января – начало февраля: она планирует наносить удары через соседнюю Беларусь, по восточным областям и Одессе.

Атака, которую готовит Россия, заявил глава военной разведки, будет гораздо разрушительнее, чем что-либо ранее в войне на Донбассе.

Ранее о том, что войска РФ снова концентрируются на границе с Украиной, в октябре сообщило издание The Washington Post. Кроме того, Politico обнародовало спутниковые фотографии, где якобы заметно, что Россия вновь стягивает войска.

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