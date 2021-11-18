У Путина обвинили Украину и рассказали об угрозах военного вторжения

Дмитрий Песков / УНИАН

В Кремле ответили на опасения Украины и Запада о военном вторжении уже этой зимой в нашу страну.

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, они никому не представляют угрозы.

У Путина опять заявили о якобы действиях НАТО вблизи границ РФ. Москва будет предпринимать меру по обеспечению своей безопасности.

Он прокомментировал публикацию агентства "Блумберг" о возможных планах вторжения на территорию Украины.

"Подобные заголовки - не что иное, как пустое безосновательное нагнетание напряженности. Россия ни для кого не представляет угрозы", - заявил Песков, передают РИА Новости.

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При этом глава оборонного комитета Верховной рады Александр Завитневич заявил, что Вооруженные силы Украины готовы противопоставить российскому агрессору. Несмотря на любые решения со стороны президента РФ Владимира Путина.

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Войска России у границ Украины

Американские издания The Washington Post и Politico ранее опубликовали сведения, согласно которым Россия сконцентрировала войска у границ Украины. Журналисты показали спутниковые снимки перемещения российской техники у украинских границ.

В НАТО подтвердили стягивание Россией войск к границам Украины и заявили, что у Москвы есть серьезные возможности для того, чтобы реализовать военную операцию против украинского государства.

Журналисты британского издания Financial Times утверждают, что спецслужбы Запада располагают сведениями о том, что на данный момент фиксируется серьезная опасность вероятного военного вторжения России в Украину. Сведения подтвердила замминистра обороны Анна Маляр.

Главнокомандующий вооруженными силами Британии Ник Картер допустил сценарий, при котором может произойти военное столкновение НАТО и России. Причинами могут стать миграционный кризис у границ Польши и стягивание россиянами войск к границам Украины.

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