Подготовка вторжения РФ в Украину: у Путина "перевели стрелки" на США

Российскую армию перебрасывают к границе Украины / Facebook/mod.mil.rus

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о подготовке вероятного вторжения РФ в Украину.

В эфире росТВ он подчеркнул, что Запад заявлениями о возможной подготовке российского вторжения в Украину якобы искусственно нагнетает истерику.

При этом в Кремле не исключают вероятности провокаций в этой связи.

"Эта истерика нагнетается искусственно. Обвиняют в какой-то необычной военной активности на нашей территории те, кто пригнали свои вооруженные силы из-за океана. То есть, Соединенные Штаты Америки", - продолжил Песков.

Он заметил, что такое поведение "не совсем логично и не совсем прилично".

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Напомним, ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил о том, что Россия готовит вторжение в Украину на конец января – начало февраля: она планирует наносить удары через соседнюю Беларусь, по восточным областям и Одессе.

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Атака, которую готовит Россия, заявил глава военной разведки, будет гораздо разрушительнее, чем что-либо ранее в войне на Донбассе.

Ранее о том, что войска РФ снова концентрируются на границе с Украиной, в октябре сообщило издание The Washington Post. Кроме того, Politico обнародовало спутниковые фотографии, где якобы заметно, что Россия вновь стягивает войска.

Однако в украинской разведке успокаивали, что следят за всеми перемещениями оккупационных сил. По их данным, российских войск на границе не стало больше. Секретарь СНБО Алексей Данилов даже назвал информацию "сознательной дезинформацией".

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