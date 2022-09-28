Будет угрожать и предупреждать: эксперт оценил угрозу ядерного удара России по Украине

Владимир Путин продолжит угрозы, но применять ядерное оружие пока не станет / УНИАН, ua.depositphotos.com

оссия вряд ли станет применять ядерный удар по Украине в ближайшее время. Об этом в интервью Главреду рассказал политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко.

Эксперт сравнил нынешнее поведение российских властей с действиями Китая во время американо-вьетнамской войны.

"50 лет назад была американо-вьетнамская война, и время от времени американские самолеты залетали на территорию Китая. Тогда Китай делал свои знаменитые "китайские предупреждения", над которыми смеялся весь мир. Примерно то же самое будет и сейчас с Россией - Украина будет проводить освободительные операции, США будут строить базы на левом берегу Украины, а Кремль вместе с Путиным будут предупреждать этого не делать", - отметил Небоженко.

Также, по мнению эксперта, в случае применения РФ ядерного оружия, Запад может вплотную заняться вопросом ликвидации ядерного оружия в России.

"Любой ядерный удар по Украине не поставит нас на колени. Но он будет нарушением одного из самых важных результатов XX и XXI века - Договора о нераспространении ядерного оружия, в котором второй подписью после США стоит подпись РФ", - напомнил Небоженко.

Как сообщал Главред, в США пока не видят каких-либо признаков подготовки России к применению ядерного оружия, однако всерьез оценивают такую угрозу.

"Мы воспринимаем эти угрозы очень серьезно, однако мы не видели каких-либо оснований для изменения нашего собственного уровня готовности ядерных сил на данном этапе", – сказала пресс-секретарь администрации президента США Карин Жан-Пьер.

В то же время, как отметил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий, Владимир Путин всерьез изучает возможность начала ядерной войны. По его словам, Россия может применить тактическое ядерное оружие по территории Украины, чтобы остановить контрнаступление ВСУ и уничтожить украинскую государственность. Последствия возможного ядерного удара могут отразиться и на странах Черноморского региона.

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