Бунт Пригожина может стать началом контрнаступления ВСУ — западные СМИ

Ситуация вокруг Бахмута может стать стратегическим переломом в войне, говорит Майк Хьюитт.

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За Бахмут продолжаются ожесточенные бои Бахмут / Коллаж 10 ОГШБр, соцсети

После демарша главаря бандформирований ЧВК Вагнера Евгения Пригожина можно ожидать начала контрнаступления Вооруженных сил Украины.

Как пишет Express, накануне Пригожин заявил о намерении уйти из Бахмута на фоне того, что ранее планировал захватить город к 9 мая.

При этом он обвинил российских генералов, что ему не давали боеприпасов и поэтому 10 мая управление операциями будет передано российским регулярным войскам.

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При этом адмирал Майк Хьюитт считает, что ситуация вокруг Бахмута может стать не только стратегическим переломом в войне, но и началом долгожданного украинского контрнаступления.

"Украина вновь продемонстрировала, что когда ей предоставляют нужные ресурсы, россияне отступают", — заявил военный.

Он уверен, что Запад должен сосредоточится на поставках Украине всего необходимого, чтобы приблизить победу.

Вместе с тем представитель Международного института стратегических исследований Йоханн Мишель не исключает, что Пригожин попытается провести перегруппировку с целью, чтобы его не обвинили в отступлении.

Что известно о ситуации в Бахмуте

Отметим, что накануне Пригожин записал истерическое видео с обвинениями в адрес Сергея Шойгу и Валерия Герасимова. При этом он показал целые горы трупов наемников Вагнера, уничтоженных под Бахмутом.

Ранее сообщалось, что в ходе заседания Ставки верховного главнокомандующего рассмотрели вопрос о вероятном выходе украинских военных из Бахмута. Военное руководство страны убеждено, что Украине следует продолжать оборону и усиливать позиции защитников, чтобы враг не смог "взять" город.

Военный эксперт Олег Жданов сказал, что оккупационная армия России добилась частичного успеха в боях за Бахмут. Ситуация критическая, есть угроза окружения. По мнению Жданова, командование ВСУ может принять решение о выходе из города.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что силы обороны Украины пока не выходят из Бахмута. Российские оккупанты взорвали мост, по которому шло надлежащее обеспечение ВСУ, но существуют и другие маршруты. В городе продолжаются интенсивные уличные боевые действия.

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