Бунт в "ЛДНР": мобилизованные устроили перестрелку с солдатами РФ и массово бегут с фронта

Боевики "ДНР" не хотят воевать / Reuters

На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей назревают массовые бунты незаконно мобилизованных в ряды российской армии граждан Украины.

Об этом в своем Telegram-канале сообщила Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

"От правозащитников, работающих в ОРДЛО, стало известно, что мужчины массово отказываются становиться "пушечным мясом". В связи с этим готовятся акции протеста "призывников" и их жен против "власти" самопровозглашенных псевдогосударственных формирований", - отметила она.

Омбудсмен добавила, что уже были зафиксированы случаи перестрелки между принудительно мобилизованными местными жителями и российскими военнослужащими.

"Военная прокуратора" ОРДЛО разогнала недовольных, но это лишь обострило ситуацию. Правозащитники сообщают, что за последние две недели в рядах "армии" ОРДЛО тысячи людей сложили оружие", - написала Денисова.

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Ранее сообщалось о том, что потери боевиков "ДНР", которых бросают на передовую против ВСУ, достигают 60% личного состава.

Боевики требуют провести ротацию и забрать их с передовой. Жалуются на плохую подготовку и большие потери.

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