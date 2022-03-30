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Был "миротворцем" в Сирии и "освободителем" в Украине: ВСУ ликвидировали российского майора

30 марта 2022, 07:07

До приезда в Украину Панов участвовал в войне в Сирии.

ВСУ ликвидировали российского майора / orenday.ru

ВСУ ликвидировали 32-летнего Сергея Александровича Панова, который был командиром батальона разведывательной танковой дивизии ЦВО Тоцкого гарнизона (Оренбургская область).

При каких обстоятельствах он был уничтожен Вооруженными силами Украины, не уточняется, сообщил советник главы МВД Антон Геращенко в Telegram-канале.

"Гвардейский майор отправился "200-м" из Украины в Оренбуржье", – говорится в сообщении.

Известно, что ранее Панов участвовал в войне в Сирии в составе так называемых "миротворцев РФ" (ВС России), поддерживающих диктаторский режим Башара Асада, президента Сирии.

Читайте такжеВСУ ликвидировали заместителя командующего русским Черноморским флотомРанее советник главы ОП Алексей Арестович заявлял, что украинские военные уничтожили практически всю 1-ю танковую армию России, которая считалась элитной и одной из лучших в РФ. По его словам, солдаты этой армии похоронены под Харьковом и Сумами.

Также сообщалось, что войска РФ попытаются окружить ВСУ на Донбассе, двигаясь со стороны Харькова и Мариуполя. Армия Украины препятствует перегруппировке сил оккупантов РФ.

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