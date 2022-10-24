"Был сыном генерала": ВСУ уничтожили капитана спецназа РФ

Константин Смирнов служил в спецназе оккупационных войск РФ.
Бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили капитана российских оккупационных войск.
О новых потерях среди рашистов рассказал в Telegram офицер ВСУ и блогер Анатолий Штефан (Штирлиц).
Он также опубликовал фотографию ликвидированного российского офицера Константина Смирнова.
Штирлиц уточнил, что уничтоженный оккупант служил в спецназе оккупационных войск РФ.
По его данным, Смирнов из семьи военных – его отец был генералом.
"Капитан спиртназа Константин Смирнов успешно демобилизован. А еще Костя был сыном генерала", - написал Штефан.
Ранее бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили военного летчика оккупантов РФ Даниила Долбика.
Он был уроженцем Ростовской области. Его самолет Су-25 сбили защитники Украины.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Донецкой области неподалеку от Славянска защитники Украины ликвидировали группу российских оккупантов.
Украинские защитники под Славянском уничтожили группу солдат 18-й пулеметно-артиллерийской дивизии ВС РФ.
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