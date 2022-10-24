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"Был сыном генерала": ВСУ уничтожили капитана спецназа РФ

24 октября 2022, 13:40

Константин Смирнов служил в спецназе оккупационных войск РФ.

смирнов
Константин Смирнов / t.me/a_shtirlitz

Бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили капитана российских оккупационных войск.

О новых потерях среди рашистов рассказал в Telegram офицер ВСУ и блогер Анатолий Штефан (Штирлиц).

Он также опубликовал фотографию ликвидированного российского офицера Константина Смирнова.

Штирлиц уточнил, что уничтоженный оккупант служил в спецназе оккупационных войск РФ.

По его данным, Смирнов из семьи военных – его отец был генералом.

"Капитан спиртназа Константин Смирнов успешно демобилизован. А еще Костя был сыном генерала", - написал Штефан.

Ранее бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили военного летчика оккупантов РФ Даниила Долбика.

Он был уроженцем Ростовской области. Его самолет Су-25 сбили защитники Украины.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Донецкой области неподалеку от Славянска защитники Украины ликвидировали группу российских оккупантов.

Украинские защитники под Славянском уничтожили группу солдат 18-й пулеметно-артиллерийской дивизии ВС РФ.

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