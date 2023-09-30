"Было интересное совещание": Буданов рассказал детали планов РФ по захвату Харькова

Кирилл Буданов раскрыл подробности планов оккупантов по попытке захвата Харькова в начале полномасштабного вторжения РФ.

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Захватчики предполагали сопротивление лишь отдельных людей в Харкьове / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

В начале полномасштабного вторжения российские оккупанты рассчитывали на сопротивление нескольких людей. Захват Харькова имел для них принципиальное значение. Подробности планов РФ раскрыл руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

Так, по словам главы ГУР, за две недели до начала вторжения российские военные провели совещание, на котором обсуждали подготовку вторжения.

"Там их должны были встречать и здесь исключительно какие-то отдельные люди могли где-то там с оружием что-то куда-то в ту сторону стрельнуть, но что такое отдельный человек... За две недели до начала этих событий было одно интересное совещание, на котором в очередной раз начали дискуссию, все ли готово. И началась определенная неуверенность, что там все так уж сильно ждут российских военных. И был поднят вопрос: "а куда тратились средства столько лет?" На следующем совещании сказали: "знаете, там все готово, надо заходить ", – рассказал Буданов в документальном проекте Дмитрия Комарова Год. Харьковщина.

Глава ГУР добавил, что российские чиновники разворовали большую часть денег, выделенных на подготовку почвы для российского вторжения в Украину. На информационную подготовку деньги иногда уходили, однако не на все остальное.

"На информационную (подготовку – ред.) они где-то еще шли (средства - ред). На все остальное – извините", — добавил Буданов.

В свою очередь, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский объяснил, что Харьков для врага всегда был принципиально важным. Исторически россияне всегда посягали на Слобожанщину и ее промышленный центр, где сконцентрировано большое количество высокотехнологичных предприятий. К тому же этот город является культурным центром.

По словам Сырского, для Украины Харьков также имеет немаловажное значение, поэтому наши войска мощно держали оборону. Защитники выстояли и россияне не захватили город, хоть и оккупировали часть области. Однако осенью 2022 года ВСУ и оттуда выбили врага.

Смотрите видео - Фильм Дмитрия Комарова "Год. Харьковщина":

Как сообщал Главред, ранее начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов спрогнозировал вероятные сроки войны РФ против Украины. По его мнению, война РФ против Украины не будет долговременной.

При этом Буданов считает, что после того как Украина победит в войне, страна-агрессор РФ захочет реванша. По его словам, Кремлю понадобится 10 лет, чтобы восстановиться в военном плане.

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