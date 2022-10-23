Бывший полковник ФСБ спрогнозировал сроки окончания войны в Украине

Геннадий Гудков спрогнозировал сроки окончания войны / 93-я ОМБр Холодный Яр

Вероятные сроки окончания войны в Украине, развязанной РФ, спрогнозировал российский оппозиционный политик и бывший полковник ФСБ Геннадий Гудков.

В интервью журналисту Дмитрию Гордону он подчеркнул, что объявленная Владимиром Путиным в РФ массовая мобилизация сможет затянуть срок войны.

"Когда не было могилизации-мобилизации, я считал, что все закончится к весне (2023 — ред). Ну просто арифметические действия нас убеждали, что к весне все должно закончиться, вся эта армия оккупационная будет перемелена, ей нечем будет держать тылы, нечем будет удерживать фронт — она разбежится к чертовой матери", - сказал собеседник.

В связи с массовой мобилизацией в РФ он не исключает, что война России против Украины может завершиться к осени 2023 года.

"А сейчас у меня ощущение, что к осени таки сумеет протащить, а осенью закончится. В 2023-м. Не этой осенью. Я думаю, что к осени 2023-го он (Путин — ред) может протянуть", — добавил Гудков.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал вероятные сроки завершения войны в Украине.

Он не исключил, что война может закончиться уже ближайшей зимой. Такое заявление представитель ОП сделал в интервью Bild.

Вместе с тем он обратил внимание на то, что в планы Украины не входит ведение боевых действий на территории России.

Вооруженные силы Украины ведут контрнаступательную операцию в Херсонской области для освобождения своей земли от оккупационной армии России. Вражеские силы вытесняются с временно занятых позиций.

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