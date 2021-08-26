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C острыми зубами и когтями: на Ривненщине в капкан охотников угодила "чупакабра" (фото)

26 августа 2021, 09:26
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Местные жители эмоционально делятся эмоциями от увиденного.

Так выглядит пойманный зверь / скриншот

В селе Ракитное Ровненской области охотникам удалось поймать в капкан "чупакабру". Таинственного зверя заподозрили в уничтожении домашней птицы, а его внешний вид озадачил даже опытных охотников.

Житель села Николай Ничипорук был потрясен, когда увидел у себя во дворе худющего зверя, почти без шерсти и с удивительно длинным хвостом, говорится в сюжете ТСН. "Хвост у него такой длинный, где-то сантиметров 70. И вверх, как антенна, поднятый", – рассказывал он.

В то же время у него и соседей что-то начало убивать домашнюю птицу. У кого-то не стало 13 кур, у кого-то – 6. Рассказывают и про 19 уток, которых хищник подушил, но не съел. Поэтому Николай решил установить во дворе ловушку. Через некоторое время в нее угодил этот странный зверь.

Посмотреть на "чупакабру" сбежались все соседи. Людей удивлял необычный вид передних лап этого зверя, его длинные уши и, как уже упоминалось, хвост. Один из охотников предположил, что в капкане нашли истощенного шакала, вероятно, больного бешенством. Именно из-за этого у него отсутствует шерсть, предполагают они.

Местные продолжают следить за животными и птицами, опасаясь, что "чупакабра" могла быть не одна. "Это самец. Еще должна быть и самка, где-то видели что-то подобное у нас и на карьере", – говорит одна из местных жительниц.

Напомним, ранее на побережье Черного моря вблизи Одессы отдыхающие и местные жители заметили весьма приветливых лисиц, которые совершенно не пугаются людей. Дикие животные обитают в камнях на окрестностях Фонтанки, что в 30 километрах от города. Также лисиц уже видели в Лузановке, Крыжановке и на Даче Ковалевского.

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чупакабра новости Украины новости Ровно
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