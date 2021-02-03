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"Цензор и диктатор": что говорят в Украине об отключении телеканалов 112, NewsOne и ZIK

3 февраля 2021, 06:49
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В Украине с экранов телевизоров исчезли три телеканала. Главред собрал реакции журналистов и обычных украинцев.

Телевизор, пульт
В Украине аннулированы лицензий на вещание 112, NewsOne и ZIK / УНИАН

Вечером во вторник, 2 февраля, президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о введении персональных санкций против депутата Оппозиционного блока – За жизнь Тараса Козака. Среди прочего были аннулированы лицензий на вещание телеканалов 112 Украина, NewsOne и ZIK – они исчезли с экранов телевизоров.

На ситуацию отреагировал глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко. Он назвал запрет каналов без решения суда "чрезвычайной ситуацией" и отметил, что решение украинских властей является "информационным взрывом".

"Лишение без суда многомиллионной аудитории доступа к украинским СМИ, запрет сотням журналистов и медийникам права на профессию - это наступление на свободу слова", - написал Томиленко в Facebook.

По его словам, Национальный союз журналистов Украины будет информировать о чрезвычайной ситуации Международную федерацию журналистов, Европейскую федерацию журналистов, а также Офис ОБСЕ по вопросам свободы СМИ.

Журналистка Анастасия Товт напомнила, что ранее Зеленский пообещал, что не закроет ни одного телеканал в Украине.

"История одного обманщика. В цитатах. Сентябрь, 2019 год: "Я очень уважаю каждый канал, и канал NewsOne. Я никогда не закрывал в своей жизни ни одного канала. Я лично за свободу слова, и вы это прекрасно знаете. Я никогда в своей жизни не буду закрывать никакие каналы, не имею права, не имею полномочий", - написала она в Facebook.

Кроме того, Товт считает, что Зеленский повторяет ошибки своего предшественника – пятого президента Петра Порошенко, который тоже объявлял войну СМИ, за что поплатился своим рейтингом.

Журналист Денис Иванеско, комментируя закрытие трех телеканалов, назвал Зеленского "цензором и диктатором".

Журналистка Олеся Медведева в соцсети призвала коллег по цеху объединяться и не допустить наступления на свободу слова. По ее словам, она готова хоть "завтра выйти на протест против диктаторского решения" Зеленского.

Как отреагировали украинцы на закрытие телеканалов 112, NewsOne и ZIK

В обществе закрытие трех украинских телеканалов вызвало неоднозначную реакцию. Кто-то называет эту ситуацию наступлением на свободу слова, другие – считают, что нужно еще закрыть телеканал Интер и Наш.

"Эти каналы не имеют ничего общего с журналистикой", - считает Александр Монзолевский.

"Наконец-то закрыли эти позорные телеканалы", - счиает Андрей Мадуров.

"Что значит "диктаторское решение"??? Где суды? Где вообще, типа "свобода слова"??? Как вообще такое можно воспринимать всерьёз???", - написала Виктория Коваль.

Читайте такжеNewsone, 112 Украина и ZIK пропали с экранов: где смотреть заблокированные телеканалы

Санкции против Тараса Козака и телеканалов NewsOne, ZIK и 112 - о чем сообщал Главред:

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