"Часть города уже под огневым контролем": военные - о начале боев за Курахово

Российские оккупанты пытаются заходить в Курахово.

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РФ берет под огневой контроль север Курахово / Коллаж: Главред, фото: 199 учебный центр Десантно-штурмовых войск ВС Украины

Что говорят военные:

Скоро могут начаться бои за Курахово

Враг пытается обходить город с севера

Россияне берут Курахово под огневой контроль

Российские оккупанты пытаются продвигаться на Кураховском направлении. Уже скоро могут начаться бои за город. Об этом заявил лейтенант ВСУ с позывным "Алекс".

Несмотря на то, что линия боевого столкновения еще не находится у самого города, однако враг пытается заходить в населенный пункт.

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"Скоро можем констатировать факт боев за Курахово. Да, ЛБЗ до самого города еще не дошла, но в окраины неоднократно залетала (российская - ред.) техника, которая сразу уничтожалась ... Плохи дела на Кураховском направлении, даже нет настроения что-то писать", - написал он.

Младший сержант, командир отделения 24 ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов с позывным "Осман" отметил, что россияне обходят Курахово за водохранилищем с севера и берут этот фланг города под огневой контроль.

"Оборона в таких условиях усложняется в разы, параллельно идут постоянные механизированные штурмовые действия в направлении главной логистической трассы", - написал он.

Кто такой Станислав Бунятов? Бунятов Станислав Станиславович - украинский военный, младший сержант. Сейчас он командир отделения 24 ОШБ "Айдар" ВСУ, имеет позывной "Осман". Об этом сообщает Википедия. В начале полномасштабного вторжения РФ Бунятов стал волонтером в Мелитополе, поддерживал ВСУ и детские дома. 5 марта 2022 года выехал из оккупированного города в Запорожье и вступил добровольцем в ряды ВСУ. Впоследствии он был распределен в штат 24 Отдельного Штурмового Батальона "Айдар" на должность "наводчик", впоследствии стрелок-снайпер (марксмен), сейчас занимает должность "командир машины/командир отделения". В апреле-июле 2022 года "Осман" участвовал в освобождении пгт Павловка и обороне рубежей Угледарского направления в Донецкой области. Бунятов стал автором Telegram канала "Говорят Снайпер", в котором рассказывает о настоящей ситуации на украинском фронте. Telegram канал насчитывает более 200 тысяч подписчиков.

Что известно о городе Курахово / Инфографика: Главред

Где находится Курахово Город Курахово расположен в 18 километрах от разрушенной россиянами Марьинки. Российская армия обстреливает общину почти ежедневно. Несмотря на ежедневную и обязательную эвакуацию в Кураховской общине по состоянию на июль 2023 года проживало 18 тысяч человек.

Наступление на Курахово - главные новости

Как писал Главред, лейтенант "Алекс" предупреждал о том, что россияне пытаются ворваться в Курахово. Враг атакует украинские позиции техникой и пехотой. Также войска РФ пытаются давить со стороны Трудового.

На Кураховском направлении россияне зашли в Максимовку. Враг пытается продвигаться пехотой и техникой вглубь населенного пункта, говорил Станислав Бунятов.

Лейтенант "Алекс" также отмечал, что из-за наступления россиян есть риск потерять большое количество территорий. После взятия Селидово россияне начали бросать большинство ресурсов в Новодмитровку и давят с юга со стороны Ясной Поляны.

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