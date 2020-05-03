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Черкассы отменили карантин: медики города выступили против мэра Бондаренко

3 мая 2020, 22:46

Решение городских властей назвали преждевременным.

Черкассы
Медики в Черкассах рекомендуют не прекращать карантин / УНИАН

Главный санитарно-эпидемиологический врач Черкасской области Людмила Кравченко высказала мнение, что городская власть Черкасс поторопилась с отменой в городе карантина, поскольку эпидемия коронавируса пока находится на плато и о ее завершении говорить слишком рано.

"Как главный государственный санитарный врач и как врач-эпидемиолог я считаю, что снятие карантина и ограничительных мер пока неуместно. Потому что мы еще не вышли на линию плато для того, чтобы этим руководствоваться и от чего отталкиваться", - отметила главный санитарный врач, передает пресс-служба Черкасской ОГА.

По словам медика, Украине следует цивилизованно выходить из карантина, чтобы не спровоцировать новую вспышку заболевания.

"Я считаю, что мы держимся на достаточном, удовлетворительном уровне благодаря ограничительным мерам, которые были введены своевременно. Поэтому позицию городского головы Черкасс я не поддерживаю как специалист и как гражданин Украины. Считаю, что это не целесообразно и неправильно", - подчеркнула она.

Также директор Черкасской областной больницы Александр Дудник поддержал коллегу и акцентировал, что сейчас важно не упустить момент и удержать темпы распространения Covid-19 по стране.

"Сегодня больницы справляются с ситуацией и есть больницы первой помощи, не вступали в работу. Но уровень заболевания может идти в геометрической прогрессии, когда резко увеличивается количество больных и тех, кого надо госпитализировать и которые затем потребуют пребывания в условиях интенсивной терапии и реанимации. Поэтому, конечно, удержать все, что мы имеем, а именно стабильный незначительный прирост - крайне важно", - сказал он.

Дудник отметил, что он понимает предпринимателей, однако рекомендует прислушиваться к рекомендациям эпидемиологов, поскольку можно нивелировать все достижения карантина.

Карантин в Черкассах отменили

Как известно, 30 апреля Черкасский городской совет принял решение об ослаблении карантина в городе раньше 11 мая. Местные власти разрешили с 1 мая возобновить работу непродовольственных магазинов, рынков, парков и скверов, а также летних площадок кафе и ресторанов.

Также напомним, глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков через Сеть пригрозил властям Черкасс (где депутаты горсовета приняли решение о возобновлении работы некоторых предприятий, которые ранее были закрыты в условиях коронавирусного карантина).

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